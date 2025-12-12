Logo
"Uspjeli smo": Nakon pisanja ATV-a popravljena rasvjeta u Bukvaleku

Izvor:

ATV

12.12.2025

14:44

Foto: Ustupljena fotografija
Foto: Ustupljena fotografija

Dan nakon pisanja ATV-a da su mještani Bukvaleka u opasnosti nakon što se na ulicu srušilo nekoliko stubova rasvjete, nadležne službe na terenu popravljaju rasvjetu.

Ogorčenje mještana je iz dana u dan raslo jer na njihove pozive nije bilo odgovora mjesec dana.

Ipak, samo dan nakon što smo pisali o ovom problemu, nadležne ekipe su izašle na teren.

"Uspjeli smo", poručio je mještanin M.M. koji je našu redakciju upoznao sa problemom u Bukvaleku.

Banja Luka

Mještani ogorčeni: Srušena rasvjeta u Bukvaleku, nadležni ne reaguju

Podsjećamo, mještani Bukvaleka bili su u opasnosti nakon što se nekoliko stubova rasvjete srušilo pored ulice, a žice i glavni vod za gradsku rasvjetu visili su pod naponom u zraku po granama od drveća.

