"Uspjeli smo": Nakon pisanja ATV-a popravljena rasvjeta u Bukvaleku

Izvor:
ATV
12.12.2025
14:44
Komentari:1
Dan nakon pisanja ATV-a da su mještani Bukvaleka u opasnosti nakon što se na ulicu srušilo nekoliko stubova rasvjete, nadležne službe na terenu popravljaju rasvjetu.
Ogorčenje mještana je iz dana u dan raslo jer na njihove pozive nije bilo odgovora mjesec dana.
Ipak, samo dan nakon što smo pisali o ovom problemu, nadležne ekipe su izašle na teren.
"Uspjeli smo", poručio je mještanin M.M. koji je našu redakciju upoznao sa problemom u Bukvaleku.
Podsjećamo, mještani Bukvaleka bili su u opasnosti nakon što se nekoliko stubova rasvjete srušilo pored ulice, a žice i glavni vod za gradsku rasvjetu visili su pod naponom u zraku po granama od drveća.
