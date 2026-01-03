Logo
Obilje novca stiže za ove znakove već naredne sedmice

Izvor:

Informer

03.01.2026

22:01

Обиље новца стиже за ове знакове већ наредне седмице
Foto: Pixabay

Nastupio je pun Mesec u Raku, a položaj planeta će pojedinim znakovima odgovarati, pa će uspjeti da zarade veliki novac do 10. januara.

Sezona Jarca donosi fokus, kontrolu i dobru organizaciju, tako da je dobar momenat za unapređenje finansijske situacije.

Znakovi kao što su Jarčevi, Strijelčevi, Ovnovi i Blizanci mogu da očekuju uvećanje zarade u narednih sedam dana.

JARAC

Istrajni ste i posvećeni, tako da svaka vaša inicijativa donosi pomak, pa čak i na finansijskom planu.

Očekujte bonus ili vrijedan poklon.

STRIJELAC

Naglašeno polje finansija donosi vam veliku zaradu i stabilan finansijski početak Nove 2026. godine.

OVAN

Uran u Biku donosi vam iznenadne dobitke, ponajviše preko igara za sreću.

Planete su na vašoj strani.

BLIZANCI

Jupiter u Raku donosi vam stabilan početak Nove 2026. godine i uvećanje zarade.

Mogućnost novog poslovnog partnerstva.

Horoskopski znak koji treba da igra igre na sreću je Djevica.

