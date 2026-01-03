Duboka ljubav stiže za tri horoskopska znaka

Za ove astrološke znakove, 3. januar nam pokazuje da pratimo predodređeni put. Osjeća se karmički, kao da samo živimo ono što nam je namijenjeno.

Univerzum pruža smislen razvoj ljubavi koji se oseća namjerno. Ovde nema slučajnosti. Nešto klikne i neko istupi napred.

Bik – duboka ljubav nosi težinu, ne plašite se

Subotnja astrološka energija govori direktno vama. 3. januara osjećate se privučeno ka nekome sa neobičnim intenzitetom. Obično više volite da provjerite svoje srce. Ne želite uvijek da se bacite u ljubav, iz straha da se ne izgubite u njoj.

Međutim, to nije prolazna privlačnost koju osjećate ovog dana. Ona nosi težinu, istoriju i osjećaj prepoznavanja koji je teško objasniti. Sve što znate je da je nešto drugačije i da vam se to sviđa.

Čak i ako vas plaši, osjećate se dovoljno hrabro da jednostavno idete sa tokom i vidite gdje vas to vodi. Ovog dana znate da ljubav neće poništiti vašu nezavisnost ili vašu udobnost. Nešto dobro se dešava. Pratite svoje srce, Biče.

Strijelac – emotivna prekretnica

3. januar vam donosi emotivnu prekretnicu. Astrološka energija subote otkriva gdje vaše srce zaista želi da ide. Možda čak ni ne želite da vjerujete u to, ali postoji neko ko vas vidi onakvima kakvi jeste i onakvima kakvi želite da budete viđeni.

Univerzum pruža vezu koja podržava vašu viziju sebe. Istovremeno, omogućava vam da vidite ovu drugu osobu onakvom kakva jeste. Vaši snovi se potvrđuju. Ljubav izgleda onako kako želite.

Poruka ovde je moćna. Ljubav koja se poklapa sa vašim putem osjeća se ekspanzivno, a ne ograničavajuće. Osjećate nadu prvi put posle dugog, dugog vremena. To više nije samo pusta želja, to je ljubav.

Jarac – istina ruši barijere

Subotnja astrološka energija vam omogućava da vidite da je ljubav moguća u vašem životu i da ste vjerovatno spremni za nju. 3. januara. Nešto se mijenja u načinu na koji gledate na posvećenost i to utiče na to kako vidite osobu sa kojom ste ili ćete biti.

Ovo može uključivati izgovaranje veoma emotivne istine nekome koja će razjasniti situaciju i malo uzburkati stvari. Ova istina ima sposobnost da sruši barijere, a to bi na kraju moglo biti veoma pozitivno za vas.

Duboka ljubav stiže danas i vas pronalazi baš u trenutku kada mislite da ćete možda morati da odustanete od nje. Baš u poslednjem trenutku, ona dolazi da vas uvjeri da su svi razgovori i dijeljenje istine bili vredni truda. Sve je dobro. Ne brinite, prenosi Krstarica.