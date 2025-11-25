Logo
Large banner

Lavrov: Moskva cijeni težnje Trampa

Izvor:

SRNA

25.11.2025

18:47

Komentari:

0
Лавров: Москва цијени тежње Трампа
Foto: Tanjug/AP

Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je da Moskva cijeni težnje američkog predsjednika Donalda Trampa da se odmah zaustave ratovi, ali da je za dugoročno rješenje potrebno mnogo više temeljnih i strpljivih inicijativa koje nisu užurbane.

- Težnja da se odmah zaustavi krvoproliće zaslužuje svaki podsticaj - rekao je Lavrov u intervjuu za Jutjub kanal "Franko-ruski dijalog".

On je naveo da Evropa zavisi od Sjedinjenih Država u pogledu bezbjednosti i spoljnopolitičkog kursa, ali da Vašington u slučaju kursa prema Ukrajini niko i ne sluša.

- Evropske elite uložile sve u uvjerenje da mogu rukama i tijelima kijevskog režima nanijeti Rusiji "strateški poraz" - rekao je Lavrov i napomenuo da su oni odbacivali čak i samu mogućnost pregovora.

Kada je riječ o sukobu u Ukrajini, Lavrov je istakao da Moskva ostaje na poziciji da je diplomatsko rješenje poželjnije.

Lavrov je ukazao na to da je svjetska ekonomija danas daleko od globalizovane, jer su principi globalizacije koje su Amerikanci i njihovi saveznici decenijama unosili u institucije poput MMF-a, Svjetske banke i Svjetske trgvovinske organizacije odavno prekršeni.

- Sastav rukovodstava, raspodjela glasova – ništa više ne odražava realnost svjetske ekonomije, a principi fer konkurencije, tržišne metode za određivanje najboljih i zaštite svojine su nestali - naveo je Lavrov i dodao da svjetska trgovina i investicije klize ka haosu.

Podijeli:

Tag:

Sergej Lavrov

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

ЕУ уводи царину од 10 одсто на мале пакете

Svijet

EU uvodi carinu od 10 odsto na male pakete

1 d

0
Огласила се Бијела кућа о могућем мировном споразуму

Svijet

Oglasila se Bijela kuća o mogućem mirovnom sporazumu

1 d

1
Европски суд: Истополни бракови морају се поштовати, иако су забрањени националним законодавствима

Svijet

Evropski sud: Istopolni brakovi moraju se poštovati, iako su zabranjeni nacionalnim zakonodavstvima

1 d

0
Језиво убиство: Млада пјевачица изрешетана у ауту

Svijet

Jezivo ubistvo: Mlada pjevačica izrešetana u autu

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

23

Hapšenje u Kalesiji zbog napada na složbenolice

14

15

Crnu Goru za mjesec dana napustilo gotovo 9.000 državljana Turske

14

15

Američki zvaničnik dao do znanja EU: Rusija pravi brže nego što ispaljuje

14

11

Zaharova: Evropa pokušava da poremeti rješavanje ukrajinskog sukoba

14

09

Osumnjičeni za prijetnje radnim kolegama sproveden u OJT

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner