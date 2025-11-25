Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je da Moskva cijeni težnje američkog predsjednika Donalda Trampa da se odmah zaustave ratovi, ali da je za dugoročno rješenje potrebno mnogo više temeljnih i strpljivih inicijativa koje nisu užurbane.

- Težnja da se odmah zaustavi krvoproliće zaslužuje svaki podsticaj - rekao je Lavrov u intervjuu za Jutjub kanal "Franko-ruski dijalog".

On je naveo da Evropa zavisi od Sjedinjenih Država u pogledu bezbjednosti i spoljnopolitičkog kursa, ali da Vašington u slučaju kursa prema Ukrajini niko i ne sluša.

- Evropske elite uložile sve u uvjerenje da mogu rukama i tijelima kijevskog režima nanijeti Rusiji "strateški poraz" - rekao je Lavrov i napomenuo da su oni odbacivali čak i samu mogućnost pregovora.

Kada je riječ o sukobu u Ukrajini, Lavrov je istakao da Moskva ostaje na poziciji da je diplomatsko rješenje poželjnije.

Lavrov je ukazao na to da je svjetska ekonomija danas daleko od globalizovane, jer su principi globalizacije koje su Amerikanci i njihovi saveznici decenijama unosili u institucije poput MMF-a, Svjetske banke i Svjetske trgvovinske organizacije odavno prekršeni.

- Sastav rukovodstava, raspodjela glasova – ništa više ne odražava realnost svjetske ekonomije, a principi fer konkurencije, tržišne metode za određivanje najboljih i zaštite svojine su nestali - naveo je Lavrov i dodao da svjetska trgovina i investicije klize ka haosu.