EU uvodi carinu od 10 odsto na male pakete

25.11.2025

18:36

Bliži se Crni petak, a s njim i početak praznične kupovine, a to za mnoge znači lov na popuste u onlajn trgovinama.

Potrošačka groznica svake godine rezultira i ogromnim porastom broja pošiljaka koje pristižu u Hrvatsku, ali od iduće godine kupce čeka važna promjena pri naručivanju van Evropske unije, piše HRT.

Nove carine na pakete do 150 evra

Carinska uprava je saopštila da se na nivou cijele Evropske unije uvode carine od 10 odsto na male pakete čija vrijednost ne prelazi 150 evra. Do sada se na takve pošiljke obračunavao samo PDV, a primjena nove uredbe trebala bi započeti u martu iduće, 2026. godine.

Promjenu je potvrdio i Bosiljko Zlopaša, pomoćnik direktora Carinske uprave.

"Evropska unija je donijela političku odluku, odnosno postigla političko suglasje, da se uvodi carina na male pošiljke od 150 eura 10 posto, znači 10 posto će se naplaćivati carina na pošiljke do 150 eura na koje se do sada naplaćivao i sad se još naplaćuje PDV", rekao je Zlopaša.

Hrvatska pošta bilježi rekorde

Da je online kupovina u punom zamahu, potvrđuju i podaci iz sortirnice Hrvatske pošte, kroz koju dnevno prođe oko 110 hiljada paketa. Riječ je o ogromnom porastu u odnosu na razdoblje od prije pet godina, kada je ta brojka iznosila 15 hiljada paketa dnevno.

Ipak, uprkos rastu, Hrvatska i dalje zaostaje za prosjekom Evropske unije. Dok u Hrvatskoj po stanovniku naručujemo četiri paketa godišnje, prosjek EU-a je 11, a u Velikoj Britaniji čak 28 paketa po stanovniku, prenosi Indeks.

Zbog sve većeg obujma posla, Hrvatska pošta planira proširenje sortirnice.

Svi paketi podložni su carinskoj kontroli, a iz Carinske uprave napominju kako su najčešće nepravilnosti povrede autorskih prava te prikazivanje umanjene vrijednosti pošiljaka.

Evropska unija

Carina

