Asrenal deklasirao Totenhem

Fudbaleri Arsenala su predvođeni Ererečijem Ezeom ubjedljivo danas savladali Totenhem rezultatom 4:1 u meču 12. kola engleske Premijer lige

Arsenal je prvi sa 29 bodova, šest više od Čelsija, kome gostuje sljedećeg vikenda. Totenhem je deveti sa 18 bodova.

Leandro Trosar je doveo "tobdžije" u vođstvo u 36. minutu, a pet minuta kasnije prednost je duplirao Ebereči Eze.

Upravo je Eze u 46. minutu povećao na 3:0. Na 3:1 smanjio je Rišarlison u 56. minutu, lobovao je golmana Arsenala udarcem sa više od 40 metara.

Eze je het-trik kompletirao u 76. minutu, prenosi Tan‌jug.