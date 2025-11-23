Logo

Borac savladao Široki Brijeg

Izvor:

ATV

23.11.2025

19:31

Komentari:

0
Борац савладао Широки Бријег
Foto: ATV

Fudbaleri Borca savladali su Široki Brijeg na "Pecari" rezultatom 2:1 u okviru 15. kola Premijer lige BiH. Junak je Amer Hiroš koji je petom minutu sudijske nadoknade postigao odlučujući pogodak.

Imali su "crveno-plavi" više od igre u prvom poluvremenu, zbog ofsajda je poništen i gol Luki Juričiću, ali nije bilo promjene rezultata. Široki bolje otvara drugo poluvrijeme i preko Mate Stanića u 51. minutu postiže vodeći pogodak. Činilo se da Borac ide ka još jednom kiksu u šampionatu, ali u 79. minutu dosuđen je penal nakon igranja rukom u kaznenom prostoru domaćih.

Josipović je odbranio udarac Juričića, ali na odbijenu loptu natrčao je Srđan Grahovac koji je poravnao rezultat. Puni plijen ekipi Vinka Marinovića donosi Hiroš duboko u sudijskoj nadoknadi za 12. uzastopnu pobjedu Borca protiv Širokog u prvenstvu. Na tabeli je vodeći Zrinjski sa 33 boda, crveno-plavi imaju dva boda manje.

избори резултат

Republika Srpska

Prvi rezultati izbornih štabova: Karan vodi

"Mislim da smo dobro odigrali prvo poluvrijeme, imali smo dosta prilika, ali nismo postigli gol. U drugom poluvremenu Široki je došao do gola nakon naše greške, poslije je bilo jako teško. Čestitke mojim igračima koji su smogli snage da dođu do preokreta. Za nas je ovo veoma važan trijumf. Ovo je već druga ili treća utakmica koju pobjeđujemo u samom finišu i to pokazuje karakter koji posjedujemo", rekao je trener FK Borac Vinko Marinović.

Naredni protivnik fudbalerima Borca je ekipa Željezničara idućeg vikenda.

Podijeli:

Tagovi:

fudbal

FK Borac

Široki Brijeg

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Радован Ковачевић

Republika Srpska

Kovačević: Vrlo brzo ćemo biti u prilici da proglasimo pobjedu

4 h

0
Јавни сервис Аустрије изнио нетачне информације о Синиши Карану, затражена исправка

Republika Srpska

Javni servis Austrije iznio netačne informacije o Siniši Karanu, zatražena ispravka

4 h

0
Први резултати изборних штабова: Каран води са 6.660 гласова

Republika Srpska

Prvi rezultati izbornih štabova: Karan vodi sa 6.660 glasova

4 h

4
Бивши директор РТЦГ погинуо у тешкој саобраћајној несрећи

Region

Bivši direktor RTCG poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći

4 h

0

Više iz rubrike

Влаховић поново на мети напада

Fudbal

Vlahović ponovo na meti napada

15 h

0
Душан Влаховић

Fudbal

Skandal u Italiji: Prekinut meč zbog Vlahovića

1 d

0
Сњежне падавине одгодиле утакмицу Лакташа и Омарске: Познат нови термин

Fudbal

Snježne padavine odgodile utakmicu Laktaša i Omarske: Poznat novi termin

1 d

0
Премијер лига БиХ: Борац без права на грешку на "Пецари"

Fudbal

Premijer liga BiH: Borac bez prava na grešku na "Pecari"

2 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

31

Cvijanović: Velika pobjeda Srpske, Karana i naše političke porodice predvođene Dodikom

23

18

Centralne vijesti, 23.11.2025.

23

07

CIK objavio prve rezultate: Karan predsjednik

22

55

Karan pobijedio na izborima: Slavlje na ulicama Banjaluke

22

40

Blanuša: Odnio bih pobjedu da nije bio političkih manipulacija

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner