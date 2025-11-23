Borac savladao Široki Brijeg

Fudbaleri Borca savladali su Široki Brijeg na "Pecari" rezultatom 2:1 u okviru 15. kola Premijer lige BiH. Junak je Amer Hiroš koji je petom minutu sudijske nadoknade postigao odlučujući pogodak.

Imali su "crveno-plavi" više od igre u prvom poluvremenu, zbog ofsajda je poništen i gol Luki Juričiću, ali nije bilo promjene rezultata. Široki bolje otvara drugo poluvrijeme i preko Mate Stanića u 51. minutu postiže vodeći pogodak. Činilo se da Borac ide ka još jednom kiksu u šampionatu, ali u 79. minutu dosuđen je penal nakon igranja rukom u kaznenom prostoru domaćih.

Josipović je odbranio udarac Juričića, ali na odbijenu loptu natrčao je Srđan Grahovac koji je poravnao rezultat. Puni plijen ekipi Vinka Marinovića donosi Hiroš duboko u sudijskoj nadoknadi za 12. uzastopnu pobjedu Borca protiv Širokog u prvenstvu. Na tabeli je vodeći Zrinjski sa 33 boda, crveno-plavi imaju dva boda manje.

"Mislim da smo dobro odigrali prvo poluvrijeme, imali smo dosta prilika, ali nismo postigli gol. U drugom poluvremenu Široki je došao do gola nakon naše greške, poslije je bilo jako teško. Čestitke mojim igračima koji su smogli snage da dođu do preokreta. Za nas je ovo veoma važan trijumf. Ovo je već druga ili treća utakmica koju pobjeđujemo u samom finišu i to pokazuje karakter koji posjedujemo", rekao je trener FK Borac Vinko Marinović.

Naredni protivnik fudbalerima Borca je ekipa Željezničara idućeg vikenda.