Bivši direktor RTCG poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći

23.11.2025

19:16

Бивши директор РТЦГ погинуо у тешкој саобраћајној несрећи
Foto: Printscreen/ TV Nikšić

Bivši generalni direktor Radio Televizije Crne Gore (RTCG), Božidar Šundić (70), poginuo je danas u saobraćajnoj nesreći kod Nikšića.

Automobil kojim je upravljao Šundić sletio je s puta, potvrđeno je iz policije.

Iz policijskih izvora navode da se uzrok nesreće još uvijek utvrđuje, a istraga je u toku.

Božidar Šundić rođen je 1955. godine u Nikšiću. Bio je diplomirani inženjer, dugogodišnji novinar i urednik više crnogorskih medija. Na čelu RTCG bio je od 2018. do 2021. godine.

Takođe je obavljao funkciju direktora Drugog programa Radija Crne Gore (Radio 98), a ranije je bio direktor i glavni urednik RTV Atlas, RTV Elmag i TV Pink M.

