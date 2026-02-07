Ko je partner Milice Todorović za kojeg se pjevačica bori protiv njegove žene!

Velika se prašina podigla nakon što se saznalo da je dečko Milice Todorović, kojem je rodila sina prije nekoliko dana, zapravo oženjen. Pjevačica je na sve načine pokušala da zaštiti svog partnera, ali bezuspješno, jer se medijima javila njegova zakonita supruga Lj. M. i iznijela svoju stranu priče.

Klupko je počelo da se odmotava, a detalji o Miličinom dečku izbijaju na površinu. Kako saznajemo, u pitanju je privatnik koji se bavi prodajom automobila.

Problem je imovina

Upravo su se tako njih dvoje i upoznali, kada je Milicu nekadašnji partner Mario Berišić prevario za kola. Detalje priča njihov blizak prijatelj.

- Milica je željela da kupi sebi auto i zajednički prijatelj ih je povezao. Riječ po riječ, lijepo su se sporazumjeli i među njima su sjevnule varnice. Tokom komunikacije oko kola rodila se i ljubav. Neko vrijeme su se družili, a on je pjevačici predočio da nije srećan u braku i da se razvodi. Ona je u to povjerovala. Viđali su se tajno zbog njegove porodične situacije i niko nije želio da im remeti taj mir. U nekom trenutku je i njegova supruga saznala za njihovu vezu, pa joj je i on sam to priznao. Morao je jer je Milica ostala trudna i nije željela da abortira. Razvod se nije dogodio jer su njih dvoje tokom braka stekli imovinu, pa je sad to veliki problem. Zbog toga je ona i odlučila da progovori kako bi se finansijski zaštitila jer ima dvoje djece. Čekala je da se Milica porodi da bi javno progovorila.

Pokušava da nađe rješenje

Zbog novonastale situacije Milica je u nelagodnom položaju.

- Ispunila mi se najveća životna želja, da se ostvarim u ulozi majke, i zahvalna sam Bogu na tome. Zamoliću vas, kao što ste i do sada poštovali mene i moju porodicu, da to i ostane. Kad dođe vrijeme, pričaćemo o svemu, sada samo želim da se oporavim i budem srećna sa svojim djetetom. Od stresa zbog priče koja je uslijedila nakon porođaja izgubila sam mlijeko. Sada mi je najvažnije zdravlje deteta - rekla je Milica za Kurir.

Za Pink.rs se oglasila žena koja tvrdi da je zakonita supruga Miličinog partnera i iznijela je šokantne detalje o susretu s pjevačicom neposredno pred njen porođaj.

Kulturno razgovarale

- Potražila sam Milicu odmah, srela sam je ispred njene zgrade i pozvala me je gore u stan da popričamo. Tamo je bio moj suprug. S njom sam razgovarala lijepo, s njim nisam. Mi smo 19 godina u braku, imamo dva sina. On mi je saopštio prije mjesec dana da čeka dijete s Milicom. Bila sam u čudu. Ja ne znam šta je on njoj rekao, mi imamo normalan brak i ne znam šta je ona planirala. Baš je strašno. Moja djeca i ja preživljavamo pakao. Milica i ja smo lijepo razgovarale, ona je meni rekla da su oni u vezi godinu dana i da ona čeka da se mi razvedemo. On je meni rekao da porodicu ne želi da napušta, ne znam šta je pričao njoj. Milica samo želi da se mi razvedemo i da on bude s njima. Nije me pitala za našu djecu, njoj to nije bitno. Njoj je najbitnije u kakvom smo mi odnosu i da li smo mi u braku, kako mi funkcionišemo, za moju djecu me nije pitala, to je ne interesuje. Ona dalje nije kontaktirala sa mnom, ja nju nisam napadala, čak sam je i zaštitila - poručila je ona.