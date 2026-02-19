Kada ogulite krompir, obavezno sačuvajte koru: Pomoću nje riješite veliki problem

Prirodna rješenja za čišćenje doma sve su popularnija u Srbiji, posebno među onima koji traže ekonomične i praktične načine da kuhinju održe u savršenom stanju. Jedan od trikova koji se posebno izdvojio jeste kombinacija kore krompira i jeftinog srdestva koje se nalazi u svakoj kuhinji.

Kad ljuštimo krompir, kore iliti ljuske obavezno završe ili u kanti za smeće ili u kanti za pravljenje komposta.

Ipak, ako ovaj otpadak koristite zajedno sa sodom bikarbonom lako ćete se riješiti rđe koja se nakuplja na tiganjima, šerpama i posuđu od gvožđa ili čelika koji, usled česte upotrebe i vlage, počinju da dobijaju tvrdokorne mrlje. Soda bikarbona djeluje kao blago abrazivno sredstvo koje pomaže u uklanjanju sloja rđe, dok kora krompira sadrži oksalnu kiselinu - prirodnu supstancu koja doprinosi rastvaranju oksidacije. Zajedno, ova dva sastojka omogućavaju uklanjanje mrlja bez oštećenja metala.

Kako koristiti koru od krompira za čišćenje?

Postupak je vrlo jednostavan i ne zahteva posebne alate ni skupe preparate:

--Pospite sodu bikarbonu direktno na zarđalu površinu.

Preko toga stavite koru krompira ili trljajte predmet unutrašnjom stranom kore (može poslužiti i presječen krompir).

Ostavite da djeluje nekoliko sati, a za najbolje rezultate ostavite da djeluje tokom cijele noći.

Sutradan istrljajte površinu četkom pod mlazom vode kako biste uklonili ostatke rđe.

Ukoliko je rđa uporna, postupak možete da ponovite. Nakon čišćenja, veoma je važno da posuđe odmah temeljno osušite kako biste spriječili ponovno stvaranje vlage i oksidacije.

Kako spriječiti pojavu rđe?

Vlaga je najveći neprijatelj kuhinjskog pribora, naročito onog od livenog gvožđa i čelika. Nakon pranja, preporučuje se brisanje suvom krpom i odlaganje na suvo mjesto.

Dodatni trik koji se često primjenjuje u domaćinstvima jeste nanošenje tankog sloja biljnog ulja na suvu površinu tiganja. Tako se stvara zaštitni film koji čuva metal od vlage.

Uz ove jednostavne savjete, možete produžiti vijek trajanja svog posuđa i održavati kuhinju urednom i sjajnom – bez velikih troškova.