Цвијановић са амбасадором Аустрије у БиХ: Додатно оснажити успјешну сарадњу

Извор:
АТВ
19.02.2026
11:26
Коментари:0
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић разговарала је данас у Бањалуци са амбасадором Републике Аустрије у БиХ Георг Дивалдом о актуелним политичким приликама у БиХ и региону, као и о моделима даљег унапређења економске сарадње.
Саговорници су констатовали да је Аустрија један од најзначајнијих привредних партнера, те изразили очекивање да ће се успјешна сарадња у наредном периоду додатно оснажити.
Током састанка, српски члан Предсједништва БиХ поновила је став да је једини одржив пут ка дугорочној стабилности и функционалности БиХ унутрашњи дијалог легитимно изабраних домаћих представника, без екстерних наметнутих рјешења.
Хроника
1 ч0
Свијет
1 ч0
Бања Лука
2 ч0
Свијет
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
4 ч2
Република Српска
5 ч0
Најновије
Најчитаније
13
10
13
07
13
05
13
03
12
56
Тренутно на програму