Цвијановић са амбасадором Аустрије у БиХ: Додатно оснажити успјешну сарадњу

Извор:

АТВ

19.02.2026

11:26

Коментари:

0
Фото: АТВ

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић разговарала је данас у Бањалуци са амбасадором Републике Аустрије у БиХ Георг Дивалдом о актуелним политичким приликама у БиХ и региону, као и о моделима даљег унапређења економске сарадње.

Саговорници су констатовали да је Аустрија један од најзначајнијих привредних партнера, те изразили очекивање да ће се успјешна сарадња у наредном периоду додатно оснажити.

Током састанка, српски члан Предсједништва БиХ поновила је став да је једини одржив пут ка дугорочној стабилности и функционалности БиХ унутрашњи дијалог легитимно изабраних домаћих представника, без екстерних наметнутих рјешења.

