Netfliks: Preuzimanje Vorner brosa za 83 milijarde dolara korisno za industriju zabave

Izvršni direktor Netfliksa Ted Sarandos izjavio je danas da je preuzimanje Vorner brosa za 83 milijarde dolara, koje planira njegova kompanija, korisno za cijelu industriju zabave

Tokom gostovanja na radiju Bi-Bi-Si, on je naglasio da Netfliks kupuje filmski studio i distributivnu mrežu Vorner brosa, koju trenutno ne posjeduje, dok konkurentski Paramaunt skajdens, kako je naveo, želi da jednostavno sažme sva entiteta u jedan manji.

Prema riječima Sarandosa, dok rivalski tabor koji predvodi porodica milijardera Elison planira momentalno rezanje troškova od šest milijardi dolara, Netfliksov plan podrazumijeva širenje tržišta i očuvanje kreativnih kapaciteta koji bi pod drugim vlasništvom bili drastično smanjeni.

Britanski političari su zabrinuti da bi konsolidacija moći koja bi nastala spajanjem Netfliksa i Vorner brosa mogla da ugrozi konkurenciju i nanese štetu britanskoj kreativnoj i bioskopskoj industriji, ali Sarandos je odbacio te kritike, prenosi Gardijan.

Kako je naveo, britanski timovi Netfliksa su u potpunosti sastavljeni od lokalnih stručnjaka, a kompanija trenutno radi na 59 produkcija širom zemlje.

On je naveo hitove poput "Malenog irvasa"(Baby Reindeer) i "Adolescencija" kao primjere britanskih priča koje bi možda ostale nezapažene bez Netfliksove podrške.

Posljednja i zvanična ponuda za preuzimanje Vorner brosa koju je konzorcijum Paramaunt skajdens stavio na sto iznosi rekordne 108,4 milijarde dolara.

Ova ponuda je za čak 25 milijardi dolara viša od one koju je ponudio Netfliks, ali ključna razlika nije samo u novcu, već u sudbini kompanije, jer Paramaunt želi da kupi korporaciju Vorner bros u cjelini, uključujući i sve njene tradicionalne televizijske mreže.

Čitav proces dodatno komplikuje pritisak iz Bijele kuće, s obzirom na to da američki predsjednik Donald Tramp direktno uslovljava Netfliksove buduće poslovne poteze kadrovskim promjenama u njihovom upravnom odboru, što čitavu ekonomsku bitku seli na polje visoke politike.