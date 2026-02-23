Lukašenko: Svijet u novoj bezobzirnoj trci u naoružanju

Izvor:
SRNA
23.02.2026
15:56
Komentari:0
Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko izjavio je da je svijet uvučen u još jednu bezobzirnu trku u naoružanju, uključujući i nuklearno oružje.
"Zapad namjerno podstiče vojnu histeriju, vojni budžeti zemalja NATO-a stalno rastu, a tempo militarizacije Evrope, posebno naših zapadnih susjeda, se ubrzava. Svijet je uvučen u još jednu bezobzirnu trku u naoružanju, uključujući i nuklearno", rekao je Lukašenko za bjelorusku novinsku agenciju Belta.
Svijet
Zbog snježne oluje otkazani brojni letovi
On je naveo da je sistem kontrole i ravnoteže, koji je ranije obezbjeđivao evropsku bezbjednost, onesposobljen.
Lukašenko smatra da je primarni zadatak svih ljudi širom svijeta da učine sve što je moguće kako bi spriječili novi svjetski pokolj.
On je podsjetio da će se ove godine obilježiti 85 godina od početka Drugog svjetskog rata, kada je svijet zadesila velika tragedija koju su narodi SSSR-a prevazišli po cijenu ogromnih gubitaka i patnje.
Svijet
29 min0
Republika Srpska
37 min0
Svijet
38 min0
Hronika
39 min0
Svijet
29 min0
Svijet
38 min0
Svijet
58 min0
Svijet
3 h0
Najnovije
Najčitanije
16
21
16
19
16
13
16
11
16
06
Trenutno na programu