Lukašenko: Svijet u novoj bezobzirnoj trci u naoružanju

Izvor:

SRNA

23.02.2026

15:56

Komentari:

0
Foto: Tanjug/AP

Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko izjavio je da je svijet uvučen u još jednu bezobzirnu trku u naoružanju, uključujući i nuklearno oružje.

"Zapad namjerno podstiče vojnu histeriju, vojni budžeti zemalja NATO-a stalno rastu, a tempo militarizacije Evrope, posebno naših zapadnih susjeda, se ubrzava. Svijet je uvučen u još jednu bezobzirnu trku u naoružanju, uključujući i nuklearno", rekao je Lukašenko za bjelorusku novinsku agenciju Belta.

On je naveo da je sistem kontrole i ravnoteže, koji je ranije obezbjeđivao evropsku bezbjednost, onesposobljen.

Lukašenko smatra da je primarni zadatak svih ljudi širom svijeta da učine sve što je moguće kako bi spriječili novi svjetski pokolj.

On je podsjetio da će se ove godine obilježiti 85 godina od početka Drugog svjetskog rata, kada je svijet zadesila velika tragedija koju su narodi SSSR-a prevazišli po cijenu ogromnih gubitaka i patnje.

