Logo
Large banner

Pokušao opljačkati supermarket pa pucao na policiju: Đulbegoviću predložen pritvor

Izvor:

ATV

23.02.2026

15:10

Komentari:

0
Затвор
Foto: ATV

Kasimu Đulbegoviću (39) iz Tuzle predložen je jednomjesečni pritvor zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo pokušaj ubistva, saopšteno je iz Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.

On je osumnjičen da je u popodnevnim satima 21. februara 2026. godine, nakon što je kao saučesnik izvršio krivično djelo krađe u jednom supermarketu u Gračanici, bježao od zaštitara iz objekta i držao pištolj u ruci.

U blizini supermarketa ga je uočio policijski službenik PU Gračanica u civilu i izdao mu glasne naredbe da se zaustavi, odbaci oružje i pokazao mu službenu legitimaciju, na što se osumnjičeni oglušio. Kada je policajac pokušao da ga savlada i stavi pod kontrolu, osumnjičeni je iz neposredne blizine podigao pištolj u pravcu njegovog grudnog koša i ispalio jedan hitac, koji je policajcu prošao ispod pazuha lijeve ruke.

Полиција ФБиХ

Hronika

Drama u Gračanici: Prekinuta pljačka, lopovi pucali na policiju

Policijski službenik je potom savladao osumnjičenog, oduzeo mu oružje, nakon čega su pristigli i drugi policijski službenici PU Gračanica i uhapsili ga.

Nakon kriminalističke obrade u PU Gračanica, Đulbegović je uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu predat u nadležnost Tužilaštva.

Postupajući tužilac je donio naredbu o provođenju istrage i ispitao osumnjičenog.

Podijeli:

Tagovi :

Predložen pritvor

Pljačka

pokušaj ubistva

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Спровођење тржишних инспекторки

Hronika

Tržišne inspektorke uzele po 500 KM mita da ”ublaže” kaznu

1 h

1
Пронађен експлозив у Зворнику

Hronika

Tužilaštvo traži produženje pritvora Saši Radiću

2 h

0
Давао 20 марака мита, кажњен са 1.500

Hronika

Davao 20 maraka mita, kažnjen sa 1.500

2 h

1
МУП Републике Српске, полиција, грб

Hronika

Prnjavorčanin osumnjičen da je sugrađaninu dao narkotikte od kojih je preminuo

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

19

Poziv ugostiteljima: Registracija do 15. marta ili slijede kazne

16

13

Netfliks: Preuzimanje Vorner brosa za 83 milijarde dolara korisno za industriju zabave

16

11

Ovako je prije godinu dana govorio rekorder ''vječitog'' derbija; Kostov za Na ivici terena: Nadam se da ću dugo ostati u Zvezdi

16

06

Dijete se ugušilo zalogajem hrane

16

05

Savjet šminkera za vizuelno veće usne: Dovoljan vam je samo jedan proizvod

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner