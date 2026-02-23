Prnjavorčanin osumnjičen da je sugrađaninu dao narkotikte od kojih je preminuo

Izvještaj je podnesen Okružnom javnom tužilaštvu u Banjaluci. Miroslavu M. na teret je stavljeno da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet drogom, za koje je zaprijećena kazna od najmanje osam godina zatvora.

”M.M. se sumnjiči da je 13. novembra obezbjedio i dao na raspolaganje narkotička sredstva K.Đ. iz Prnjavora, usljed čije konzumacije je on isti dan preminuo”, saopštila je PU Banjaluka.

Hronika Policija i Tužilaštvo istražuju smrt Prnjavorčanina

Podsjetimo, patrola policije kritičnog dana je prilikom saobraćajne kontrole zaustavila K.Đ. koji je davao znakove dezorjentisanosti. Policajcima je dobrovoljno predao vreći sa bijelim prahom i ubrzo mu je pozlilo. Policajcima je rekao da je neposredno prije zaustavljanja progutao vrećicu sa drogom. Odmah je prevezen u Dom zdravlja u Prnjavoru odakle je hitno upućen u UKC Republike Srpske gdje je preminuo u 21:50 časova.