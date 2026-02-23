Logo
Large banner

Prnjavorčanin osumnjičen da je sugrađaninu dao narkotikte od kojih je preminuo

Izvor:

ATV

23.02.2026

13:13

Komentari:

0
МУП Републике Српске, полиција, грб
Foto: ATV

Banjalučka policija podnijela prijavu protiv Miroslava M. (39) iz Prnjavora zbog sumnje da je sugrađaninu K.Đ. dao drogu usljed čijeg je konzumiranja preminuo!

Izvještaj je podnesen Okružnom javnom tužilaštvu u Banjaluci. Miroslavu M. na teret je stavljeno da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet drogom, za koje je zaprijećena kazna od najmanje osam godina zatvora.

”M.M. se sumnjiči da je 13. novembra obezbjedio i dao na raspolaganje narkotička sredstva K.Đ. iz Prnjavora, usljed čije konzumacije je on isti dan preminuo”, saopštila je PU Banjaluka.

Policija rs

Hronika

Policija i Tužilaštvo istražuju smrt Prnjavorčanina

Podsjetimo, patrola policije kritičnog dana je prilikom saobraćajne kontrole zaustavila K.Đ. koji je davao znakove dezorjentisanosti. Policajcima je dobrovoljno predao vreći sa bijelim prahom i ubrzo mu je pozlilo. Policajcima je rekao da je neposredno prije zaustavljanja progutao vrećicu sa drogom. Odmah je prevezen u Dom zdravlja u Prnjavoru odakle je hitno upućen u UKC Republike Srpske gdje je preminuo u 21:50 časova.

Podijeli:

Tagovi :

Prnjavor

Droga

OJT Banjaluka

Krivična prijava

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Погинуо радник у Приједору: Забрањено кориштење скеле, рад на висини није био обезбијеђен

Hronika

Poginuo radnik u Prijedoru: Zabranjeno korištenje skele, rad na visini nije bio obezbijeđen

3 h

0
Гордана Вучић и Сања Максимовић, акција ”Ада”

Hronika

Tržišnim inspektorkama predložen pritvor, kolega ”pao” na skijanju

3 h

0
Супрузи главом лупао о комоду, полиција га спасила с вјешала!

Hronika

Supruzi glavom lupao o komodu, policija ga spasila s vješala!

4 h

0
Огласио се Инспекторат након хапшења три тржишна инспектора!

Hronika

Oglasio se Inspektorat nakon hapšenja tri tržišna inspektora!

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

19

Poziv ugostiteljima: Registracija do 15. marta ili slijede kazne

16

13

Netfliks: Preuzimanje Vorner brosa za 83 milijarde dolara korisno za industriju zabave

16

11

Ovako je prije godinu dana govorio rekorder ''vječitog'' derbija; Kostov za Na ivici terena: Nadam se da ću dugo ostati u Zvezdi

16

06

Dijete se ugušilo zalogajem hrane

16

05

Savjet šminkera za vizuelno veće usne: Dovoljan vam je samo jedan proizvod

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner