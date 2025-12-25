Dotakao je dno: Glumac snimljen kako baulja ulicama i moli za drogu

Bivša dječja zvijezda "Nickelodeona" Tajlor Čejs (36) ogolio je svoju potresnu svakodnevicu na ulicama Kalifornije, otkrivši šokantan spisak supstanci koje, kako tvrdi, koristi i to u trenutku dok njegova majka apeluje na fanove da mu ne šalju novac.

Čejs nekada simpatični tinejdž glumac iz serije "Nedov vodič za preživljavanje u školi", danas luta ulicama Rivesajda skupljajući opuške i odbačene božićne čestitke. Kada su ga novinari zatekli u ponedjeljak iza jednog 7-Eleven objekta, kopao je po zemlji, obučen u pocepanu jaknu, iznošenu LA Raiders polo-majicu i pantalone zakrpljene likovima iz Rugrats crtaća.

Ruke su mu bile pune posjekotina i plikova, a nokti crni od zemlje.

Hranu odbio – tražio marihuanu

Kada mu je ponuđena hrana, Čejs ju je odbio i umjesto toga zatražio marihuanu.

„Mogao bih možda jedan džoint ili bong. Pušite li vi travu?“ rekao je za Dejli mejl.

Otkrio je i koje supstance, kako tvrdi, trenutno koristi dok živi na ulici.

Actor Daniel Curtis Lee helps former costar Tylor Chase secure a safe place to stay.



He helped former ‘Ned’s Declassified costar’ Tylor Chase secure a motel stay in Riverside, California, after learning Chase had been living on the streets. pic.twitter.com/w6cdPAsSsO — Complex (@Complex) December 24, 2025

„Volim da vejpujem“, rekao je, dodajući da uzima Prozak, Aderal, Sudafed, Velbutrin ili Zoloft, za koje tvrdi da su mu prepisani od strane psihijatra – iako negira da mu je ikada dijagnostikovano mentalno oboljenje.

Od "Nickelodeona" do potpunog sloma

Tajlor Čejs se proslavio sa samo 15 godina, tumačeći inteligentnog Martina Kverija u popularnoj Nickelodeona seriji koja se emitovala od 2004. do 2007. godine.

Nakon završetka serije, njegova glumačka karijera je utihnula, a život je krenuo silaznom putanjom. Već 2014. godine počeo je da objavljuje mračnu poeziju na internetu, nagoveštavajući duboku unutrašnju borbu.

U jednoj pjesmi pod nazivom „Bipolar“ napisao je:

„Ja sam list u bujičnom kanalu, sa neizbežnom sudbinom da završim u odvodu…Možda sam osuđen. Možda nisam uradio ništa. Možda sam ništa.“

Knjige, poezija i ulica

Prije oko „sedam do devet godina“, Čejs se preselio u Riversajd, gdje živi njegova majka. Pokušao je da se pronađe kroz umjetnost – 2020. godine samostalno je objavio dva romana, a poeziju je nastavio da objavljuje do 2021. Ipak, boravak na ulici postajao je sve češći, a problemi sa zakonom su se nizali.

🚨 EXCLUSIVE: Former Nickelodeon child star Tylor Chase was spotted back on the street Christmas Eve ... but this time a few fans were there to help him out.



🎥 Backgrid pic.twitter.com/AbhEp5IyFm — TMZ (@TMZ) December 25, 2025

Sudski zapisi okruga Riversajd pokazuju da je od avgusta 2023. godine protiv njega pokrenuto 12 krivičnih postupaka, od čega čak osam ove godine. Najnoviji slučajevi odnose se na navodnu krađu u prodavnici i boravak pod uticajem kontrolisane supstance. Oba postupka su još u toku.

Policija: „Uvijek je bio saradljiv“

Iz policije u Riverssajdu navode da Čejs nije tražen ni za jedno krivično djelo.

Portparol policije Rajan Railsek rekao je da je Čejs tokom svih kontakata sa policijom bio „ljubazan i saradljiv“.

Dodao je i da mu policija svake nedjelje nudi smještaj, liječenje i mentalno-zdravstvene usluge, ali da ih Čejs uporno odbija.

Uprkos svemu, Čejs tvrdi da – nije beskućnik.

„Ja se zadržavam ovdje u kraju. Moja mama je ovdje“, rekao je i dodao: „Imam dosta dobrih ljudi koji mi pomažu. Nije tako loše. Ljudi pomažu i to mnogo znači.

“Mogući povratak ocu – i novi početak?

Čejs je otkrio da razmišlja o preseljenju u Džordžiju, gdje živi njegov otac, i uključivanju u program stambene pomoći.

„U ovom trenutku nisam aktivno beskućnik“, rekao je.

Update: Former Nickelodeon child actor Tylor Chase has been found and is now staying in a hotel, according to a California resident who helped locate him.



Chase drew widespread attention this week after videos surfaced online showing him living on the streets. An Instagram user,… pic.twitter.com/9YSKvSDFLY — VideoiOT (@VideoiOT) December 23, 2025

„Razmišljam da odem kod oca… vjerovatno u neki program pomoći u Džordžiji.“

Majka stopirala prikupljanje novca

Nakon što su snimci Čejsa na kojima je gotovo neprepoznatljiv, postali viralni, na platformi GoFundMe prikupljeno je više od 1.200 dolara. Međutim, njegova majka Paula Moisio zatražila je da se kampanja odmah ukloni, apelujući na fanove da mu ne pomažu finansijski.