Logo
Large banner

Dotakao je dno: Glumac snimljen kako baulja ulicama i moli za drogu

Izvor:

Kurir

25.12.2025

20:36

Komentari:

0
Дотакао је дно: Глумац снимљен како бауља улицама и моли за дрогу
Foto: screenshot / X / TMZ

Bivša dječja zvijezda "Nickelodeona" Tajlor Čejs (36) ogolio je svoju potresnu svakodnevicu na ulicama Kalifornije, otkrivši šokantan spisak supstanci koje, kako tvrdi, koristi i to u trenutku dok njegova majka apeluje na fanove da mu ne šalju novac.

Čejs nekada simpatični tinejdž glumac iz serije "Nedov vodič za preživljavanje u školi", danas luta ulicama Rivesajda skupljajući opuške i odbačene božićne čestitke. Kada su ga novinari zatekli u ponedjeljak iza jednog 7-Eleven objekta, kopao je po zemlji, obučen u pocepanu jaknu, iznošenu LA Raiders polo-majicu i pantalone zakrpljene likovima iz Rugrats crtaća.

Ruke su mu bile pune posjekotina i plikova, a nokti crni od zemlje.

Hranu odbio – tražio marihuanu

Kada mu je ponuđena hrana, Čejs ju je odbio i umjesto toga zatražio marihuanu.

„Mogao bih možda jedan džoint ili bong. Pušite li vi travu?“ rekao je za Dejli mejl.

Otkrio je i koje supstance, kako tvrdi, trenutno koristi dok živi na ulici.

„Volim da vejpujem“, rekao je, dodajući da uzima Prozak, Aderal, Sudafed, Velbutrin ili Zoloft, za koje tvrdi da su mu prepisani od strane psihijatra – iako negira da mu je ikada dijagnostikovano mentalno oboljenje.

Od "Nickelodeona" do potpunog sloma

Tajlor Čejs se proslavio sa samo 15 godina, tumačeći inteligentnog Martina Kverija u popularnoj Nickelodeona seriji koja se emitovala od 2004. do 2007. godine.

Nakon završetka serije, njegova glumačka karijera je utihnula, a život je krenuo silaznom putanjom. Već 2014. godine počeo je da objavljuje mračnu poeziju na internetu, nagoveštavajući duboku unutrašnju borbu.

U jednoj pjesmi pod nazivom „Bipolar“ napisao je:

„Ja sam list u bujičnom kanalu, sa neizbežnom sudbinom da završim u odvodu…Možda sam osuđen. Možda nisam uradio ništa. Možda sam ništa.“

Knjige, poezija i ulica

Prije oko „sedam do devet godina“, Čejs se preselio u Riversajd, gdje živi njegova majka. Pokušao je da se pronađe kroz umjetnost – 2020. godine samostalno je objavio dva romana, a poeziju je nastavio da objavljuje do 2021. Ipak, boravak na ulici postajao je sve češći, a problemi sa zakonom su se nizali.

Sudski zapisi okruga Riversajd pokazuju da je od avgusta 2023. godine protiv njega pokrenuto 12 krivičnih postupaka, od čega čak osam ove godine. Najnoviji slučajevi odnose se na navodnu krađu u prodavnici i boravak pod uticajem kontrolisane supstance. Oba postupka su još u toku.

Policija: „Uvijek je bio saradljiv“

Iz policije u Riverssajdu navode da Čejs nije tražen ni za jedno krivično djelo.

Portparol policije Rajan Railsek rekao je da je Čejs tokom svih kontakata sa policijom bio „ljubazan i saradljiv“.

Dodao je i da mu policija svake nedjelje nudi smještaj, liječenje i mentalno-zdravstvene usluge, ali da ih Čejs uporno odbija.

Uprkos svemu, Čejs tvrdi da – nije beskućnik.

„Ja se zadržavam ovdje u kraju. Moja mama je ovdje“, rekao je i dodao: „Imam dosta dobrih ljudi koji mi pomažu. Nije tako loše. Ljudi pomažu i to mnogo znači.

“Mogući povratak ocu – i novi početak?

Čejs je otkrio da razmišlja o preseljenju u Džordžiju, gdje živi njegov otac, i uključivanju u program stambene pomoći.

„U ovom trenutku nisam aktivno beskućnik“, rekao je.

„Razmišljam da odem kod oca… vjerovatno u neki program pomoći u Džordžiji.“

Majka stopirala prikupljanje novca

Nakon što su snimci Čejsa na kojima je gotovo neprepoznatljiv, postali viralni, na platformi GoFundMe prikupljeno je više od 1.200 dolara. Međutim, njegova majka Paula Moisio zatražila je da se kampanja odmah ukloni, apelujući na fanove da mu ne pomažu finansijski.

Podijeli:

Tagovi:

Tajlor Čejs

glumac

Droga

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

У порасту ниво ријека, издат црвени метеоаларм на подручју Болоње

Svijet

U porastu nivo rijeka, izdat crveni meteoalarm na području Bolonje

3 h

0
Израелци тврде да су убили високорангираног команданта иранских Кудс снага, објавили и снимак напада

Svijet

Izraelci tvrde da su ubili visokorangiranog komandanta iranskih Kuds snaga, objavili i snimak napada

3 h

0
Асадови генерали тајно планирају побуну у Сирији?

Svijet

Asadovi generali tajno planiraju pobunu u Siriji?

3 h

0
Љекари у шоку, родило се "чудо од дјетета"

Zanimljivosti

Ljekari u šoku, rodilo se "čudo od djeteta"

3 h

0

Više iz rubrike

Карлеуша реаговала због бунди у којима су се појавиле Прија, Теа и Марија Микић: "Ово је скуп жена без..."

Scena

Karleuša reagovala zbog bundi u kojima su se pojavile Prija, Tea i Marija Mikić: "Ovo je skup žena bez..."

5 h

0
Несрећа у Незуцима, погинула једна особа

Scena

Jeziva sudbina harmonikaša Hanke Paldum: Izgubio život na istom mjestu gdje i njegov otac

5 h

0
Јелена Розга открила како проводи празнике

Scena

Jelena Rozga otkrila kako provodi praznike

11 h

0
Позната глумица пронађена мртва у својој кући: Испливали узнемирујући детаљи

Scena

Poznata glumica pronađena mrtva u svojoj kući: Isplivali uznemirujući detalji

11 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

59

Još jedan grad "udario" na trubače: Intervenisala i policija

22

43

Kako će zabrana pušenja uticati na ugostiteljske objekte?

22

40

Dodik otkrio koje će države posjetiti: Spomenuo i SAD

22

26

Amerikanci se rugali skromnoj slavskoj gozbi jer na stolu imaju samo ribu i pogaču: Ovakav obrt niko nije očekivao

22

07

Nesreća na putu: Automobilom udario dječaka (14), pa pobjegao, maloljetnik prebačen na UKC

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner