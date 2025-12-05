Otac Gojko odgovara: Da li je grijeh postiti samo 7 dana i pričestiti se

Da li je dovoljno postiti samo prvih 7 dana da bi se izašlo na pričešće?

Praksa je da veliki broj vjernika baš u tih sedam dana posti najstrože, a zatim se priprema za Svetu Tajnu Pričešća. Međutim, da li je to ispravno i duhovno opravdano?

O tome govore vjeroučiteljka Andrea Kereš i otac Gojko Perović, a njihova objašnjenja pomažu da se bolje razumije smisao posta i suština pričešća.

Pričešće – cilj svake liturgije

Vjeroučiteljka Andrea Kereš objašnjava da je Pričešće centralni dio liturgijskog života, odnosno najdublji način sjedinjenja sa Bogom.

"Pričešće je cilj svake liturgije i centralni deo naše zajednice sa Bogom", kaže Andrea.

Vjernici koji redovno žive liturgijskim životom, poste i ispovijedaju se, pristupaju Pričešću i u postu i van posta. Za njih je post dodatni duhovni trening, a ne formalna obaveza koja služi kao uslov.

Da li je grijeh postiti samo 7 dana i pričestiti se?

Ovo je dio koji najviše zanima vjernike, pa ga posebno izdvajamo:

Nije grijeh postiti samo 7 dana i ići na pričešće – ali to nije pravi cilj posta.

Andrea Kereš naglašava:

"Post nije sredstvo da ‘zaradimo’ pričešće. Sve i da postimo 40 dana na vodi i hlebu, pričešće je nemoguće zaslužiti".

Drugim riječima:

ne postoji "minimalni broj dana" posvećenih postu da bi pričešće bilo validno

post nije trgovina sa Bogom ("ako postim – smijem da se pričestim")

svako pričešće je Božji dar, a ne nagrada za naš trud

čovjek uvijek prilazi pričešću nedostojan, ali ga Bog udostojava

Andrea dodaje:

"Ne znači da treba da prilazimo bilo kako. Prilazimo sa strahom Božjim, verom i ljubavlju. U postu se trudimo koliko možemo – dan po dan".

Dakle, nije grijeh ako neko posti samo 7 dana, ali problem je ako se post doživljava kao tehnički uslov, a ne kao duhovni put.

Poenta:

Možeš se pričestiti ako si postio 7 dana, uz blagoslov sveštenika.

Ali ako tih 7 dana postoji samo zato da bi se "ispunila obaveza", promašena je suština.

Zašto uopšte postimo? – duhovni smisao

Otac Gojko Perović objašnjava da se čovjek ne nalazi u grijehu zato što ne posti, već zato što je stalno sklon grijehu, a post je način da se oslobodi strasti i povrati duhovnu slobodu.

"Mi stalno živimo u grehu. Tolika je naša vezanost za hranu, odmor, relaksaciju, da od toga pravimo idole…"

Čovjek koji ne posti ne griješi time direktno, ali uskraćuje sebi sredstvo za duhovno čišćenje, teže se oslobađa strasti i slabosti.

Post se zato opisuje kao:

- duhovni trening

- terapija za dušu

- način da se čovjek svakodnevno oslobađa grijeha

- post vaspitava našu dušu da bude slobodna od strasti i hrabra u Gospodu.

Da li je grešno ne postiti?

Otac Gojko kaže:

"Nije precizno reći da greši. On ne pomaže sebi da se oslobodi greha".

Dakle:

post nije kazna, već pomoć

nepost može da oslabi duhovnu snagu, ali ne znači nužno automatski "grijeh".

cilj je svakodnevni trud, a ne savršenstvo, prenosi Stil.