Netflix купује Warner Bros Discovery за 72 милијарде долара

05.12.2025

13:35

Netflix купује Warner Bros Discovery за 72 милијарде долара

Netflix ће купити телевизијске и филмске студије, као и одјељење за стриминг компаније "Warner Bros Discovery" за 72 милијарде долара, објавиле су компаније.

Споразум је постигнут након што су се Netflix и "Paramount Skydance" седмицама надметали за куповину.

На крају је "Netflix" дао бољу понуду од 28 долара по акцији.

Куповина власника познатих франшиза, укључујући "Игру пријестола", "Ди-Си комикс" и "Харија Потера", додатно ће помјерити равнотежу моћи у Холивуду у корист стриминг гиганта.

илу-нетфликс-29082025

Наука и технологија

Нефликс без најаве укинуо ову опцију

Аналитичари сматрају да се "Netflix" одлучио на куповину јер жели да осигура дугорочна права на хит серије и филмове и да се мање ослања на спољне студије.

Компанија се шири и на сегмент игара и тражи нове начине за раст након успјеха акције против дијељења лозинки.

Споразум ће се вјероватно суочити са снажном антимонополском провјером у Европи и САД, јер би највећем свјетском стриминг сервису дао власништво над ривалом који је дом "HBO max" и може да се похвали са готово 130 милиона претплатника.

Нетфликс

