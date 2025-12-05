Netflix купује Warner Bros Discovery за 72 милијарде долара

Извор:
Агенције
05.12.2025
13:35
Коментари:0
Netflix ће купити телевизијске и филмске студије, као и одјељење за стриминг компаније "Warner Bros Discovery" за 72 милијарде долара, објавиле су компаније.
Споразум је постигнут након што су се Netflix и "Paramount Skydance" седмицама надметали за куповину.
На крају је "Netflix" дао бољу понуду од 28 долара по акцији.
Куповина власника познатих франшиза, укључујући "Игру пријестола", "Ди-Си комикс" и "Харија Потера", додатно ће помјерити равнотежу моћи у Холивуду у корист стриминг гиганта.
Наука и технологија
Нефликс без најаве укинуо ову опцију
Аналитичари сматрају да се "Netflix" одлучио на куповину јер жели да осигура дугорочна права на хит серије и филмове и да се мање ослања на спољне студије.
Компанија се шири и на сегмент игара и тражи нове начине за раст након успјеха акције против дијељења лозинки.
Споразум ће се вјероватно суочити са снажном антимонополском провјером у Европи и САД, јер би највећем свјетском стриминг сервису дао власништво над ривалом који је дом "HBO max" и може да се похвали са готово 130 милиона претплатника.
Култура
6 д0
Култура
1 седм0
Сцена
1 мј0
Занимљивости
1 мј0
Наука и технологија
4 ч0
Наука и технологија
5 ч0
Наука и технологија
19 ч0
Наука и технологија
1 д0
Најновије
Најчитаније
15
51
15
47
15
42
15
41
15
30
Тренутно на програму