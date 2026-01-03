Prijavljen rekordan broj hospitalizacija zbog gripa u jednoj nedjelji

Tokom nedjelje koja se završila 27. decembra, zbog gripa je hospitalizovano 4.546 osoba, što je porast od 24 odsto u odnosu na 3.666 hospitalizacija zabeleženih prethodne nedjelje, navedeno je u podacima Ministarstva zdravlja države Njujork, prenio je Ej-Bi-Si.

Podaci dolaze nakon što je država prijavila i rekordan broj oboljelih u jednoj nedelji, sa 72.133 potvrđena slučaja gripa u periodu koji se završio 20. decembra.