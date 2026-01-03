Logo
Eksplozije u Venecueli, avioni nadlijeću grad

Izvor:

Agencije

03.01.2026

08:18

Напад у Венецуели
Foto: BNO News/X/Screenshot

U glavnom gradu Venecuele Karakasu trenutno odjekuju eksplozije i grad u niskom letu nadlijeću avioni, prenio je Asošiejted pres.

Kako navodi Rojters, pozivajući se na očevice sa lica mjesta, nad gradom se vije dim, a oblast u okolini vojne baze u južnom dijelu Karakasa ostala je bez struje.

Agencija dodaje i da se mogu čuti glasni zvuci.

Na društvenim mrežama kruže snimci na kojima se čuju eksplozije i vidi bljesak u daljini. U gradu se takođe čuju sirene.

Američki predsjednik Donald Tramp više puta je upozorio da se SAD spremaju da preduzmu nove mjere protiv navodnih mreža za trgovinu drogom u Venecueli i da će kopneni udari početi "uskoro".

Tagovi:

Venecuela

Karakas

