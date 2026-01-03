Eksplozije u Venecueli, avioni nadlijeću grad

Izvor:
U glavnom gradu Venecuele Karakasu trenutno odjekuju eksplozije i grad u niskom letu nadlijeću avioni, prenio je Asošiejted pres.
Kako navodi Rojters, pozivajući se na očevice sa lica mjesta, nad gradom se vije dim, a oblast u okolini vojne baze u južnom dijelu Karakasa ostala je bez struje.
Una ofensiva de madrugada en Caracas pic.twitter.com/I2prB0bRD5— Alan Vargas (@soyalanvargas) January 3, 2026
Agencija dodaje i da se mogu čuti glasni zvuci.
Na društvenim mrežama kruže snimci na kojima se čuju eksplozije i vidi bljesak u daljini. U gradu se takođe čuju sirene.
BREAKING: Several explosions heard in Caracas, Venezuelahttps://t.co/gPtFAsz8YX— BNO News (@BNONews) January 3, 2026
Američki predsjednik Donald Tramp više puta je upozorio da se SAD spremaju da preduzmu nove mjere protiv navodnih mreža za trgovinu drogom u Venecueli i da će kopneni udari početi "uskoro".
