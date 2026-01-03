Logo
Oglasio se vlasnik bara u kojem je u novogodišnjoj noći poginulo 47 ljudi

Izvor:

Agencije

03.01.2026

08:09

Komentari:

0
Foto: Tanjug / AP / Police Cantonale Valaisanne

Vlasnik bara u Švajcarskoj u kojem se desio stravičan požar za novogodišnju noć prekinuo je ćutanje te je u izjavi za švajcarske medije kratko komentarisao cijeli slučaj.

On i njegova supruga ispitani su kao svjedoci, a ranije su mediji saopštili da je vlastima obećao punu saradnju na otkrivanju uzroka požara u kojem je poginulo 47 ljudi.

U međuvremenu, on je dao izjavu za švajcarski medij 20 Minuten te je rekao da je potresen svime što se desilo.

- Ne možemo ni spavati ni jesti, svi smo jako bolesni. Učinićemo sve što možemo da pomognemo u rasvjetljavanju uzroka. Činimo sve što je u našoj moći. Uključeni su i naši advokati - naveo je.

Restoran je vodio zajedno sa suprugom. Ona je bila prisutna na mjestu nesreće i zadobila je opekotinu na ruci, ali je već puštena iz bolnice.

Takođe, on je naveo da su inspekcije ranije pregledale objekat.

- Objekat je tri puta pregledan u posljednjih 10 godina. Sve je urađeno po propisima. Sada se ne osjećam dobro - rekao je vlasnik.

Javno tužilaštvo Valaisa pokrenulo je krivičnu istragu – ne protiv jedne ili više osoba, već radi istrage uzroka tragične nesreće, kako je više puta naglasila glavna državna tužiteljka Beatris Pilo.

Bračni par je preuzeo vlasništvo nad restoranom 2015. godine. Takođe, vlasnici su restorana u Lensu te restorana s hamburgerima u Montani.

