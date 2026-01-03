Cijene zlata i srebra nastavljaju snažan rast

Cijene plemenitih metala, prije svega cijene zlata i srebra, nastavljaju snažan uzlazni trend i početkom 2026. godine, nakon izuzetno dobre prošle godine.

Analitičari ističu da rast podstiču očekivanja popuštanja monetarne politike, povećana potražnja investitora i globalne geopolitičke neizvjesnosti.

Zlato je nastavilo rast i nalazi se blizu svojih rekordnih vrijednosti. Ovakav trend rezultat je očekivanja da će centralne banke, prije svega američki Federalni rezervni sistem, u narednom periodu smanjivati kamatne stope, što tradicionalno pogoduje zlatu kao sigurnom obliku ulaganja.

Uz to, slabljenje američkog dolara i rast potražnje za sigurnim investicijama dodatno su podstakli interes za ovaj plemeniti metal.

Srebro je u posljednjem periodu zabilježilo još izraženiji rast u odnosu na zlato. Razlog leži u njegovoj dvostrukoj ulozi – s jedne strane kao investicionog sredstva, a s druge kao važne sirovine u industriji, posebno u proizvodnji solarnih panela, električnih vozila i elektronske opreme.

Povećana industrijska potražnja, uz ograničenu ponudu, dodatno je pogurala cijene srebra naviše.

Glavni razlozi rasta cijena plemenitih metala su:

Očekivano smanjenje kamatnih stopa, što zlato i srebro čini atraktivnijim ulaganjem

Geopolitičke i ekonomske neizvjesnosti, koje povećavaju potražnju za sigurnim utočištima

Kupovine centralnih banaka, koje nastavljaju jačati svoje zlatne rezerve

Rast industrijske potražnje, posebno kod srebra

Šta to znači za investitore?

Stručnjaci upozoravaju da, iako je trend rasta i dalje snažan, tržište ostaje osjetljivo na promjene monetarne politike i globalnih ekonomskih kretanja.

Zlato se i dalje smatra stabilnijim oblikom zaštite kapitala, dok srebro nosi veći potencijal rasta, ali i veći rizik oscilacija, navodi Biznisinfo.

U narednom periodu očekuje se povećana pažnja investitora prema kretanju inflacije, odlukama centralnih banaka i globalnim političkim dešavanjima, što će direktno uticati na cijene plemenitih metala.