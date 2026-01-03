Cijene zlata i srebra nastavljaju snažan rast

03.01.2026
08:12
Komentari:0
Cijene plemenitih metala, prije svega cijene zlata i srebra, nastavljaju snažan uzlazni trend i početkom 2026. godine, nakon izuzetno dobre prošle godine.
Analitičari ističu da rast podstiču očekivanja popuštanja monetarne politike, povećana potražnja investitora i globalne geopolitičke neizvjesnosti.
Zlato je nastavilo rast i nalazi se blizu svojih rekordnih vrijednosti. Ovakav trend rezultat je očekivanja da će centralne banke, prije svega američki Federalni rezervni sistem, u narednom periodu smanjivati kamatne stope, što tradicionalno pogoduje zlatu kao sigurnom obliku ulaganja.
Uz to, slabljenje američkog dolara i rast potražnje za sigurnim investicijama dodatno su podstakli interes za ovaj plemeniti metal.
Srebro je u posljednjem periodu zabilježilo još izraženiji rast u odnosu na zlato. Razlog leži u njegovoj dvostrukoj ulozi – s jedne strane kao investicionog sredstva, a s druge kao važne sirovine u industriji, posebno u proizvodnji solarnih panela, električnih vozila i elektronske opreme.
Povećana industrijska potražnja, uz ograničenu ponudu, dodatno je pogurala cijene srebra naviše.
Glavni razlozi rasta cijena plemenitih metala su:
Stručnjaci upozoravaju da, iako je trend rasta i dalje snažan, tržište ostaje osjetljivo na promjene monetarne politike i globalnih ekonomskih kretanja.
Zlato se i dalje smatra stabilnijim oblikom zaštite kapitala, dok srebro nosi veći potencijal rasta, ali i veći rizik oscilacija, navodi Biznisinfo.
U narednom periodu očekuje se povećana pažnja investitora prema kretanju inflacije, odlukama centralnih banaka i globalnim političkim dešavanjima, što će direktno uticati na cijene plemenitih metala.
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu