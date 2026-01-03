Logo
Large banner

Cijene zlata i srebra nastavljaju snažan rast

03.01.2026

08:12

Komentari:

0
Цијене злата и сребра настављају снажан раст
Foto: Pixabay

Cijene plemenitih metala, prije svega cijene zlata i srebra, nastavljaju snažan uzlazni trend i početkom 2026. godine, nakon izuzetno dobre prošle godine.

Analitičari ističu da rast podstiču očekivanja popuštanja monetarne politike, povećana potražnja investitora i globalne geopolitičke neizvjesnosti.

Zlato je nastavilo rast i nalazi se blizu svojih rekordnih vrijednosti. Ovakav trend rezultat je očekivanja da će centralne banke, prije svega američki Federalni rezervni sistem, u narednom periodu smanjivati kamatne stope, što tradicionalno pogoduje zlatu kao sigurnom obliku ulaganja.

Uz to, slabljenje američkog dolara i rast potražnje za sigurnim investicijama dodatno su podstakli interes za ovaj plemeniti metal.

Srebro je u posljednjem periodu zabilježilo još izraženiji rast u odnosu na zlato. Razlog leži u njegovoj dvostrukoj ulozi – s jedne strane kao investicionog sredstva, a s druge kao važne sirovine u industriji, posebno u proizvodnji solarnih panela, električnih vozila i elektronske opreme.

Povećana industrijska potražnja, uz ograničenu ponudu, dodatno je pogurala cijene srebra naviše.

Glavni razlozi rasta cijena plemenitih metala su:

  • Očekivano smanjenje kamatnih stopa, što zlato i srebro čini atraktivnijim ulaganjem
  • Geopolitičke i ekonomske neizvjesnosti, koje povećavaju potražnju za sigurnim utočištima
  • Kupovine centralnih banaka, koje nastavljaju jačati svoje zlatne rezerve
  • Rast industrijske potražnje, posebno kod srebra

Šta to znači za investitore?

Stručnjaci upozoravaju da, iako je trend rasta i dalje snažan, tržište ostaje osjetljivo na promjene monetarne politike i globalnih ekonomskih kretanja.

Zlato se i dalje smatra stabilnijim oblikom zaštite kapitala, dok srebro nosi veći potencijal rasta, ali i veći rizik oscilacija, navodi Biznisinfo.

U narednom periodu očekuje se povećana pažnja investitora prema kretanju inflacije, odlukama centralnih banaka i globalnim političkim dešavanjima, što će direktno uticati na cijene plemenitih metala.

Podijeli:

Tagovi:

srebro

Zlato

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Огласио се власник бара у којем је у новогодишњој ноћи погинуло 47 људи

Svijet

Oglasio se vlasnik bara u kojem je u novogodišnjoj noći poginulo 47 ljudi

2 h

0
Најмање 11 погинулих у судару аутобуса и камиона

Svijet

Najmanje 11 poginulih u sudaru autobusa i kamiona

2 h

0
На сјеверу Српске јака киша која прелази у снијег; У Херцеговини пљускови

Društvo

Na sjeveru Srpske jaka kiša koja prelazi u snijeg; U Hercegovini pljuskovi

2 h

0
Руска ПВО оборила 22 украјинска дрона

Svijet

Ruska PVO oborila 22 ukrajinska drona

2 h

0

Više iz rubrike

Ruska zastava

Ekonomija

Bogatstvo ruskih preduzetnika poraslo za 18 milijardi dolara

12 h

0
Кинески "БИД" продао више електричних аутомобила од "Тесле"

Ekonomija

Kineski "BID" prodao više električnih automobila od "Tesle"

13 h

0
Термоелектране подебљале енерго минус

Ekonomija

Termoelektrane podebljale energo minus

15 h

3
Лидл "згрнуо" озбиљне паре за Божић

Ekonomija

Lidl "zgrnuo" ozbiljne pare za Božić

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

38

Darko Lazić otkrio da li planira proširenje porodice

10

35

Tragedija u Derventi: Mladić poginuo u slijetanju ”pasata”

10

31

Tramp: Maduro i njegova žena su uhvaćeni

10

27

Među povrijeđenima u požaru i državljanin BiH

10

20

Pet znakova koji pokazuju da ste pronašli srodnu dušu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner