Вукомановић освојио појас побједом у Бањалуци

Аутор:

Иван Драгичевић

09.11.2025

20:02

Коментари:

0
Томислав Вукомановић
Фото: АТВ

Четири рунде требале су Томиславу Вукомановићу да сломи отпор ривала из Колумбије па је Хозе Муњоз предао меч након серије удараца у тијело.

Овај тријумф младом Бањалучанину донио је ВБЦ интернационал силвер појас те је поново обрадовао домаћу публику у дворани Центар.

У рингу је поново заблистао кикбоксер Арес џима Стефан Добријевић. Прекидом је савладао Марка Гермека који је неколико пута био у нокдауну.

И овим тријумфом Добријевић је потврдио да спада у ред највећих европских талената.

На догађају Бањалука челенџ 2, одржано је девет мечева у боксу и кикбоксу, а прикупљена средства од продаје улазница биће уплаћена су за лијечење Петра Шкорића.

  • Најновије

  • Најчитаније

22

49

Нижу се трагедије у БиХ: Погинуо мушкарац

22

45

Трагичан крај потраге за професором Миланом: Тијело извучено из корита

22

43

УЗНЕМИРУЈУЋИ СНИМЦИ Хаос у Кладуши направили отац и син

22

40

Харис Џиновић шокирао изјавом о кћерки и Мелини

22

25

Курти се огласио након дебакла на изборима: Журим да славим

