Вукомановић освојио појас побједом у Бањалуци

Аутор:Иван Драгичевић
09.11.2025
20:02
Коментари:0
Четири рунде требале су Томиславу Вукомановићу да сломи отпор ривала из Колумбије па је Хозе Муњоз предао меч након серије удараца у тијело.
Овај тријумф младом Бањалучанину донио је ВБЦ интернационал силвер појас те је поново обрадовао домаћу публику у дворани Центар.
У рингу је поново заблистао кикбоксер Арес џима Стефан Добријевић. Прекидом је савладао Марка Гермека који је неколико пута био у нокдауну.
И овим тријумфом Добријевић је потврдио да спада у ред највећих европских талената.
На догађају Бањалука челенџ 2, одржано је девет мечева у боксу и кикбоксу, а прикупљена средства од продаје улазница биће уплаћена су за лијечење Петра Шкорића.
