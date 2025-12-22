Orban: EU bi sankcijama Rusiji smrvila Evropu

Mađarski premijer Viktor Orban kritikovao je odluku Evropske unije da Rusiji uvede sankcije s namjerom da se "smrvi Rusija", navodeći da su umjesto toga snažne posljedice pogodile zemlje članice.

"Brisel je obećao da će sankcije smrviti Rusiju. Umjesto toga, smrvile su Evropu. Cijene energenata su eksplodirale, konkurentnost je opala, a Evropa zaostaje. To je cijena loših odluka. Potrebni su pregovori a ne eskalaciji", naveo je Orban na svom nalogu na mreži Iks.

On je istakao da da narod Evrope zaslužuje bolje i da mu je potreban mir.

"Ko želi da se sukob nastavi? Političari koji misle da se nuklearna sila pobjedi na bojnom polju. Proizvođači oružja koji profitiraju na beskrajnom konfliktu. Bankari koji se klade da će Rusija biti vojno poražena ",ocijenio je Orban.

Mađarski premijer je prethodno rekao da je otplata zajma od 90 milijardi evra Ukrajini vezana za vojnu pobjedu, a ne za ekonomski rast.

Orban je rekao da su, prvi put u istoriji Evropske unije, 24 države članice zajednički odobrile ratni zajam zemlji van Unije i da to nije tehnički detalj, već kvalitativni pomak.

"Logika zajma je jasna. Ko god pozajmi novac, želi ga nazad. U ovom slučaju, otplata nije vezana za ekonomski rast ili stabilizaciju, već za vojnu pobjedu. Da bi se ovaj novac ikada vratio, Rusija bi morala biti poražena", rekao je Orban.

Prema njegovim riječima, briselska ratna logika se intenzivira, tj. ona se ne usporava i ne popušta, već se institucionalizuje.

Kako kaže, rizik je danas veći nego ikada ranije, jer je nastavak rata sada povezan sa finansijskim interesom.

"Mađarska namjerno ne korača ovim opasnim putem. Ne učestvujemo u inicijativama koje učesnike zainteresuju za produžavanje rata. Ne tražimo brzi put ka ratu, već izlaz ka miru. To nije izolacionizam, već strateška trezvenost. To je u interesu Mađarske, a dugoročno i u interesu Evrope", rekao je premijer Mađarske.

Orban je dodao i da smatra da 90 milijardi evra neće promijeniti stvarnost.

"Ulaganje novca u ovaj sukob neće preokrenuti stvari. Što duže traje, pozicija Ukrajine postaje sve slabija. Vrijeme je za pregovore, vrijeme je za mir ", smatra Orabn.