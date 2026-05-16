Određen pritvor bivšem načelniku beogradske policije Veselinu Miliću

Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana bivšem načelniku beogradske policije Veselinu Miliću, zbog sumnje da nakon nestanka muškarca A. N, koji je posljednji put viđen u restoranu na Senjaku 12. maja, nije prijavio krivično djelo i počinioca i da je pomogao počiniocu krivičnog djela.

Milić se sumnjiči da je kao načelnik Policijske uprave za grad Beograd izvršio više krivičnih djela radi prikrivanja pokušaja teškog ubistva u restoranu na Senjaku 12. maja, nakon čega je prijavljen nestanak A. N.

Pritvor mu je određen da ne bi, u slučaju boravka na slobodi, uništio, sakrio, izmijenio ili falsifikovao dokaze ili tragove krivičnog djela.

Takođe, pritvor je određen da ne bi ometao postupak uticanjem na svjedoke, a ujedno i s obzirom na to da postoje posebne okolnosti koje ukazuju da će u kratkom periodu ponoviti krivično djelo, saopšteno je iz Višeg suda u Beogradu.

Osumnjičeni je na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu juče iznio svoju odbranu.

Šta mu se stavlja na teret?

Na teret mu se stavljaju krivična djela neprijavljivanje krivičnog djela i učinioca i pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela.

Pored Milića, naredbom o sprovođenju istrage obuhvaćeno je još devet lica, koja će biti saslušana u tužilaštvu.

Tri policajca, vlasnik i konobar lokala na Senjaku, u kojem je posljednji put viđen A. N, uhapšeni su prije dva dana.

RTS javlja da su uhapšeni pripadnici policije umiješani u slučaj nestanka muškarca na Senjaku članovi obezbjeđenja Veselina Milića.

Prethodno su u tom slučaju uhapšena dvojica osumnjičenih za ubistvo. Pod optužbom da je donijela pištolj, uhapšena je i supruga osumnjičenog za ubistvo.