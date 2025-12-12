Vlasti saopštile: Dvije žene oboljele od gube

Izvor:
SRNA
12.12.2025
15:23
Komentari:0
Vlasti Rumunije saopštile su da je potvrđeno da su dvije žene u Klužu oboljele od gube.
Ministarstvo zdravlja Rumunije saopštilo je da je guba potvrđena kod dvije maserke porijeklom iz Indonezije, te da se čekaju rezultati testiranja još dvoje ljudi.
Rumunski ministar zdravlja Aleksandru Rogobete izjavio je da nema razloga za paniku jer se zaraza prenosi samo ako neko provodi duže vrijeme sa licem koje je zaraženo.
On je istakao da se jedna od pacijentkinja nedavno vratila iz Indonezije, nakon što je provela mjesec dana sa majkom, kojoj je takođe dijagnostikovana guba i koja se trenutno nalazi u bolnici.
Slučajevi su prvi koji su potvrđeni u Rumuniji posljednjih više od 40 godina.
Ekonomija
2 h0
Republika Srpska
2 h4
Republika Srpska
2 h0
BiH
2 h2
Najnovije
Najčitanije
17
06
16
58
16
50
16
36
16
33
Trenutno na programu