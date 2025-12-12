Vlasti saopštile: Dvije žene oboljele od gube

Vlasti Rumunije saopštile su da je potvrđeno da su dvije žene u Klužu oboljele od gube.

Ministarstvo zdravlja Rumunije saopštilo je da je guba potvrđena kod dvije maserke porijeklom iz Indonezije, te da se čekaju rezultati testiranja još dvoje ljudi.

Rumunski ministar zdravlja Aleksandru Rogobete izjavio je da nema razloga za paniku jer se zaraza prenosi samo ako neko provodi duže vrijeme sa licem koje je zaraženo.

On je istakao da se jedna od pacijentkinja nedavno vratila iz Indonezije, nakon što je provela mjesec dana sa majkom, kojoj je takođe dijagnostikovana guba i koja se trenutno nalazi u bolnici.

Slučajevi su prvi koji su potvrđeni u Rumuniji posljednjih više od 40 godina.