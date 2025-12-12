Logo
Large banner

Vlasti saopštile: Dvije žene oboljele od gube

Izvor:

SRNA

12.12.2025

15:23

Komentari:

0
Маска вирус прехлада жена болест
Foto: Polina Tankilevitch/Pexels

Vlasti Rumunije saopštile su da je potvrđeno da su dvije žene u Klužu oboljele od gube.

Ministarstvo zdravlja Rumunije saopštilo je da je guba potvrđena kod dvije maserke porijeklom iz Indonezije, te da se čekaju rezultati testiranja još dvoje ljudi.

Rumunski ministar zdravlja Aleksandru Rogobete izjavio je da nema razloga za paniku jer se zaraza prenosi samo ako neko provodi duže vrijeme sa licem koje je zaraženo.

On je istakao da se jedna od pacijentkinja nedavno vratila iz Indonezije, nakon što je provela mjesec dana sa majkom, kojoj je takođe dijagnostikovana guba i koja se trenutno nalazi u bolnici.

Slučajevi su prvi koji su potvrđeni u Rumuniji posljednjih više od 40 godina.

Podijeli:

Tagovi:

Bolest

guba

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

На њему ће бити ћирилица: Стиже нови евро, ово је изглед

Ekonomija

Na njemu će biti ćirilica: Stiže novi evro, ovo je izgled

2 h

0
Додик упитао Бореновића: Зар је могуће да толико не знаш?

Republika Srpska

Dodik upitao Borenovića: Zar je moguće da toliko ne znaš?

2 h

4
Минић: Необјављивање резултата - континуитет притисака на Српску

Republika Srpska

Minić: Neobjavljivanje rezultata - kontinuitet pritisaka na Srpsku

2 h

0
Цвијановић: Задовољство због добре сарадање са администрацијом Доналда Трампа

BiH

Cvijanović: Zadovoljstvo zbog dobre saradanje sa administracijom Donalda Trampa

2 h

2

Više iz rubrike

Кардиолог тврди да је ово најбоља вечера за здравље срца

Zdravlje

Kardiolog tvrdi da je ovo najbolja večera za zdravlje srca

3 h

0
Не претјерујте с уносом магнезијума, ово су посљедице

Zdravlje

Ne pretjerujte s unosom magnezijuma, ovo su posljedice

3 h

0
Ово је јасан знак да вам је јетра болесна

Zdravlje

Ovo je jasan znak da vam je jetra bolesna

3 h

0
Американци издају упозорење ''црна кутија'' на вакцине против короне?

Zdravlje

Amerikanci izdaju upozorenje ''crna kutija'' na vakcine protiv korone?

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

06

Opasnost od povreda: Igračka povučena sa tržišta BiH

16

58

Nezapamćena nesreća: Autom probila stakleni zid i uletjela u bazen u kojem su bili plivači

16

50

Kojić: O prijedlogu zakona o VSTS bez analize i mišljenja stručne javnosti

16

36

Seks-bomba na poligrafu: Konačno otkrila pravu istinu o svojim grudima

16

33

Sve o meču Partizan - Crvena zvezda: Derbi koji može mnogo da odluči

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner