Razara vaše bubrege: Ovo piće je "tihi ubica" vašeg zdravlja

Krstarica

12.12.2025

Разара ваше бубреге: Ово пиће је "тихи убица" вашег здравља

Gazirano piće uništava bubrege, a mnogima je omiljeno. Evo šta treba da znate prije nego što ga popijete.

Mnogi od nas ne razmišljaju o uticaju pića na bubrege kada biramo šta ćemo popiti, ali možda bi trebalo. Neka pića mogu ozbiljno naškoditi ovom vitalnom organu.

Studije iz 2015. godine otkrile su da su u pitanju pića koja se svrstavaju u gazirane napitke. Iako znamo da ova pića nisu najzdravija opcija, često ih biramo za osvježenje tokom toplih dana ili na zabavama, a da ne shvatamo njihov uticaj na naše tijelo.

Istraživanje je pokazalo da konzumacija više od četiri slatka gazirana pića nedjeljno može povećati rizik od hroničnih bolesti bubrega. Visok nivo šećera u krvi može oštetiti krvne sudove u bubrezima i doprinjeti razvoju dijabetesa.

Zato je važno da osobe sa dijabetesom ili hroničnim bubrežnim oboljenjima izbjegavaju gazirane napitke, a naročito treba biti oprezan ako imate ovu bolest u porodici.

Gazirana pića nisu štetna samo zbog visokog sadržaja šećera, već i zbog fosforne kiseline. Redovna konzumacija ovih napitaka može uzrokovati promjene u mokrenju, što može dovesti do stvaranja bubrežnih kamenaca i hroničnih bubrežnih bolesti što uništava bubrege. Ako volite gazirane napitke, možda bi bilo korisno da ih barem ograničite.

Šta je najbolje za bubrege?

Odgovor je jednostavan – obična voda. Ona je najzdraviji izbor za vaše tijelo i najbolje zadovoljava žeđ, prenosi Krstarica.

gazirana pića

bubreg

zdravlje

