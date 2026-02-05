Logo
Large banner

Banjaluka: Roditelji traže hitne subvencije za privatne produžene boravke

Izvor:

ATV

05.02.2026

19:47

Komentari:

0
Бањалука: Родитељи траже хитне субвенције за приватне продужене боравке
Foto: ATV

Uvođenje subvencija za privatne produžene boravke i omogućavanje njihovog rada tokom cijele godine - zahtjevi su neformalne grupe roditelja. Ističu da su y nepovoljnoj poziciji, te da nadležne institucije do sada nisu adekvatno reagovale na njihove probleme.

"Želimo da se omogući rad produženog boravka tokom cijele godine, a ne samo za vrijeme trajanja školske godine. Tražimo da nam isplate 50% subvencija, što je 210 KM po roditelju, a oko 400 djece je u privatnim produženim boravcima, smatramo da to nije veliki novac koji bi mogao biti izdvojen. S tim u vezi neke od nadležnih institucija već su izdvojile neki novac za proširenje kapaciteta, koji je već trebao da bude završen do početka drugog polugodišta ove školske godine, međutim sve je ostalo na obećanjima, kaže Dijana Siezović, roditelj.

Iz banjalučke Gradske uprave poručuju da stoje na raspolaganju kada je riječ o obezbjeđivanju prostora i pokrivanju materijalnih troškova za produžene boravke. Međutim, ključni dalji koraci cy u nadležnosti ministarstva, koje treba da obezbijedi kadar.

"Imali smo ovdje kontakte i razgovore već godinama sa mnogim roditeljima i o školi koja nema produženi boravak kao i o samom povećanju kapaciteta. Smatramo da ministarstvo treba da nam ponudi neko rješenje kako da se to riješi, ono što smo takođe mislili da je dobro s obzirom da smo mi uveli subvencije i u privatnim vrtićima, a mnogi roditelji su se obraćali kao i mi, sa raznim inicijativama da se sufinansira boravak djece u privatnom predškolskim ustanovama koje imaju produženi boravak", kaže Mirna Savić Banjac, gradski menadžer.

Ministarstvo je upoznato sa nedostatkom produženih boravaka, posebno u Banjaluci gdje je potreba najizraženija. Spremni cy da obezbijede finansijska sredstva. Ističu da u pojedinim školama produženi boravci još ne postoje, ali da su već uveliko pokrenuti procesi proširenja kapaciteta, uključujući javne nabavke i obezbjeđivanje dodatnog prostora. Očekuju da bi problem mogao biti riješen već od septembra.

"Ministarstvo prosvete i kulture je aktivno krenulo sa ovom pričom koja se odnosi na produžene boravke, moramo spomenuti i da smo u školskoj 2025/2026 godini produženi boravak organizovali u 149 osnovnih škola za 13.600 učenika i za taj program se mjesečno obezbjeđuje milion i sedamsto KM", kaže Nataša Cvijanović, pomoćnik ministra za predškolsko i osnovno obrazovanje RS

Nadležne institucije poručuju da se radi na pronalaženju rješenja i proširenja kapaciteta produženih boravaka u RS, ali roditelji ističu da se problemi i dalje svakodnevno odražavaju na život i svakodnevne obaveze. Banjaluka je prepoznata kao sredina u kojoj je potreba najveća

Podijeli:

Tagovi:

Škola

Banjaluka

produženi boravak

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

500.000 марака за запошљавање особа са инвалидитетом

Društvo

500.000 maraka za zapošljavanje osoba sa invaliditetom

3 h

0
Озбиљан економски замах: Српску очекују значајне јавне инвестиције

Ekonomija

Ozbiljan ekonomski zamah: Srpsku očekuju značajne javne investicije

3 h

0
Са Британцима о "државној имовини": Да ли је ПСС нешто "обећао"?

Republika Srpska

Sa Britancima o "državnoj imovini": Da li je PSS nešto "obećao"?

3 h

0
Нарушава ли Уставни суд Устав БиХ? Ћеман навршио 70, а и даље предсједава

BiH

Narušava li Ustavni sud Ustav BiH? Ćeman navršio 70, a i dalje predsjedava

3 h

0

Više iz rubrike

Предсједник Скупштине града Бањалука.

Banja Luka

Ninković: Stanivuković ponovo prekršio zakone i Ustav Srpske

10 h

0
Корморани на Врбасу

Banja Luka

Stručnjaci demantuju ribolovce: Kormorani nisu krivi za pustošenje Vrbasa

11 h

0
Ови дијелови Бањалуке данас остају без струје

Banja Luka

Ovi dijelovi Banjaluke danas ostaju bez struje

15 h

0
У Бањалуци састанак о заштити отете црквене имовине

Banja Luka

U Banjaluci sastanak o zaštiti otete crkvene imovine

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

54

Velika akcija policije: Uhapšeno više osoba, zaplijenjena veća količina droge

22

50

Centralne vijesti, 05.02.2026.

22

30

Partizan demolirao Panatinaikos u Beogradu

22

17

Cvijanović: Novi pristup američke administracije ohrabrujući

22

03

Povrijeđen otac i tri kćerke: Teška nesreća kod Teslića

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner