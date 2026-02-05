Banjaluka: Roditelji traže hitne subvencije za privatne produžene boravke

Uvođenje subvencija za privatne produžene boravke i omogućavanje njihovog rada tokom cijele godine - zahtjevi su neformalne grupe roditelja. Ističu da su y nepovoljnoj poziciji, te da nadležne institucije do sada nisu adekvatno reagovale na njihove probleme.

"Želimo da se omogući rad produženog boravka tokom cijele godine, a ne samo za vrijeme trajanja školske godine. Tražimo da nam isplate 50% subvencija, što je 210 KM po roditelju, a oko 400 djece je u privatnim produženim boravcima, smatramo da to nije veliki novac koji bi mogao biti izdvojen. S tim u vezi neke od nadležnih institucija već su izdvojile neki novac za proširenje kapaciteta, koji je već trebao da bude završen do početka drugog polugodišta ove školske godine, međutim sve je ostalo na obećanjima, kaže Dijana Siezović, roditelj.

Iz banjalučke Gradske uprave poručuju da stoje na raspolaganju kada je riječ o obezbjeđivanju prostora i pokrivanju materijalnih troškova za produžene boravke. Međutim, ključni dalji koraci cy u nadležnosti ministarstva, koje treba da obezbijedi kadar.

"Imali smo ovdje kontakte i razgovore već godinama sa mnogim roditeljima i o školi koja nema produženi boravak kao i o samom povećanju kapaciteta. Smatramo da ministarstvo treba da nam ponudi neko rješenje kako da se to riješi, ono što smo takođe mislili da je dobro s obzirom da smo mi uveli subvencije i u privatnim vrtićima, a mnogi roditelji su se obraćali kao i mi, sa raznim inicijativama da se sufinansira boravak djece u privatnom predškolskim ustanovama koje imaju produženi boravak", kaže Mirna Savić Banjac, gradski menadžer.

Ministarstvo je upoznato sa nedostatkom produženih boravaka, posebno u Banjaluci gdje je potreba najizraženija. Spremni cy da obezbijede finansijska sredstva. Ističu da u pojedinim školama produženi boravci još ne postoje, ali da su već uveliko pokrenuti procesi proširenja kapaciteta, uključujući javne nabavke i obezbjeđivanje dodatnog prostora. Očekuju da bi problem mogao biti riješen već od septembra.

"Ministarstvo prosvete i kulture je aktivno krenulo sa ovom pričom koja se odnosi na produžene boravke, moramo spomenuti i da smo u školskoj 2025/2026 godini produženi boravak organizovali u 149 osnovnih škola za 13.600 učenika i za taj program se mjesečno obezbjeđuje milion i sedamsto KM", kaže Nataša Cvijanović, pomoćnik ministra za predškolsko i osnovno obrazovanje RS

Nadležne institucije poručuju da se radi na pronalaženju rješenja i proširenja kapaciteta produženih boravaka u RS, ali roditelji ističu da se problemi i dalje svakodnevno odražavaju na život i svakodnevne obaveze. Banjaluka je prepoznata kao sredina u kojoj je potreba najveća