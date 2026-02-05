Logo
Large banner

Narušava li Ustavni sud Ustav BiH? Ćeman navršio 70, a i dalje predsjedava

Autor:

Branka Dakić

05.02.2026

19:21

Komentari:

0
Нарушава ли Уставни суд Устав БиХ? Ћеман навршио 70, а и даље предсједава

Umjesto da ga u potpunosti štiti, Ustavni sud BiH uporno narušava Ustav BiH. Primjeri su brojni. Tako je postala praksa da u njemu sjede sudije penzioneri i donose odluke, iako u Ustavu BiH jasno piše da sudija Ustavnog suda kada navrši 70 godina odlazi u penziju.

Najnoviji primjer je Mirsad Ćeman, koji je u decembru prošle godine napunio 70 godina, ali sudom i dalje predsjedava. I, ne ometa se. Tako neustavni predsjednik najviše pravosudne institucije u BiH odlučuju šta je ustavno, a šta ne. I, to sve pozivajući se na interni Pravilnik suda, koji ne može biti iznad Ustava.

"On je 2. 12. faktički penzioner. Tu nema rasprave. To je ustavna norma. Zahvaljujući tim pravilima, on je nastavio da radi i čak je učestvovao u donošenju ove odluke o neustavnosti Vlade. Sam Ustavni sud dovodi sebe u poziciju da govori o ustavnosti, a on krši Ustav, odnosno on je potpuno neustavan", kaže Ljubinko Mitrović, univerzitetski profesor i doktor pravnih nauka.

U Ustavu je zapisano i da su Opšta načela Međunarodnog prava sastavni dio pravnog poretka BiH. Jedno od njih je zabrana uvođenja protektorata, što, najjednostavnije rečeno znači da OHR nema nikakvo pravo da nameće zakone u BiH i vlada tom zemljom. Međutim, Ustavni sud je prije 25 godina donio svoje pravilo po kojem je to moguće i takav povreda Ustava nije zabilježena u istoriji BiH. Rekao je ovo Milan Blagojević gostujući na Federalnoj televiziji.

"Evo, posljednji put u predmetu protiv Milorada Dodika. Nije bitno sada da li se radi o njemu ili o nekom drugom, da li se meni dopada Milorad ili ne. Ja svoje emocije isključujem. Čovjek je osuđen uz obrazloženje da je Šmit navodno visoki predstavnik, a nije, i da je krivično djelo ako se ne poštuje odluka OHR-a. To je poraz države BiH", kaže Milan Blagojević, profesor ustavnog prava.

U svakoj demokratskoj državi, samo nadležne institucije mogu biti ustavotvorci i zakonodavci. Ne može pojedinac, a pogotovo stranac donositi zakone, jasni su pravnici.

"Ukoliko se nastavi tihi, prikriveni revizioni postupak i Ustava i Zakona i drugih važnih akata. Ukoliko se ne zaustave procedure subjekata Međunarodne zajednice, u prvom redu visokog predstavnika, opstanak BiH kao države biće ozbiljno doveden u pitanje", rekao je Mile Dmičić, profesor ustavnog prava.

Pravo, ovdje, jasno je, odavno ne stanuje, jer ga, po tvrdnjama naših sagovornika ne poštuju oni koji bi pravdu trebalo da dijele. Ali, ne selektivno, već poštujući sve pravne i moralne postulate.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tag:

Ustavni sud BiH

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ковачевић: Крњи Уставни суд наставио да доноси антисрпске одлуке

Republika Srpska

Kovačević: Krnji Ustavni sud nastavio da donosi antisrpske odluke

5 d

4
Поднесена иницијатива за оцјену уставности одлуке о наплати паркинга

Republika Srpska

Podnesena inicijativa za ocjenu ustavnosti odluke o naplati parkinga

1 sedm

0
"Уставни суд БиХ излази из оквира надлежности"

BiH

"Ustavni sud BiH izlazi iz okvira nadležnosti"

1 sedm

3
Минић: Уставни суд ниједном одлуком није довео у питање одлуке Владе Српске

Republika Srpska

Minić: Ustavni sud nijednom odlukom nije doveo u pitanje odluke Vlade Srpske

1 sedm

0

Više iz rubrike

Хоће ли ЦИК податке грађана и изборну вољу дати у руке Станивуковићу, Радојичићу и Јарићу?

BiH

Hoće li CIK podatke građana i izbornu volju dati u ruke Stanivukoviću, Radojičiću i Jariću?

1 d

15
Зељковић у Вашингтону са Холмсом и Волсом

BiH

Zeljković u Vašingtonu sa Holmsom i Volsom

1 d

0
Centralna izborna komisija BiH

BiH

Kome će CIK dati posao uvođenja novih izbornih tehnologija: Stigle četiri ponude na tender

1 d

4
Комшић: Комплетну игру је водио Марфи, Шмит је само извршилац

BiH

Komšić: Kompletnu igru je vodio Marfi, Šmit je samo izvršilac

1 d

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

54

Velika akcija policije: Uhapšeno više osoba, zaplijenjena veća količina droge

22

50

Centralne vijesti, 05.02.2026.

22

30

Partizan demolirao Panatinaikos u Beogradu

22

17

Cvijanović: Novi pristup američke administracije ohrabrujući

22

03

Povrijeđen otac i tri kćerke: Teška nesreća kod Teslića

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner