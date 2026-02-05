Narušava li Ustavni sud Ustav BiH? Ćeman navršio 70, a i dalje predsjedava

Umjesto da ga u potpunosti štiti, Ustavni sud BiH uporno narušava Ustav BiH. Primjeri su brojni. Tako je postala praksa da u njemu sjede sudije penzioneri i donose odluke, iako u Ustavu BiH jasno piše da sudija Ustavnog suda kada navrši 70 godina odlazi u penziju.

Najnoviji primjer je Mirsad Ćeman, koji je u decembru prošle godine napunio 70 godina, ali sudom i dalje predsjedava. I, ne ometa se. Tako neustavni predsjednik najviše pravosudne institucije u BiH odlučuju šta je ustavno, a šta ne. I, to sve pozivajući se na interni Pravilnik suda, koji ne može biti iznad Ustava.

"On je 2. 12. faktički penzioner. Tu nema rasprave. To je ustavna norma. Zahvaljujući tim pravilima, on je nastavio da radi i čak je učestvovao u donošenju ove odluke o neustavnosti Vlade. Sam Ustavni sud dovodi sebe u poziciju da govori o ustavnosti, a on krši Ustav, odnosno on je potpuno neustavan", kaže Ljubinko Mitrović, univerzitetski profesor i doktor pravnih nauka.

U Ustavu je zapisano i da su Opšta načela Međunarodnog prava sastavni dio pravnog poretka BiH. Jedno od njih je zabrana uvođenja protektorata, što, najjednostavnije rečeno znači da OHR nema nikakvo pravo da nameće zakone u BiH i vlada tom zemljom. Međutim, Ustavni sud je prije 25 godina donio svoje pravilo po kojem je to moguće i takav povreda Ustava nije zabilježena u istoriji BiH. Rekao je ovo Milan Blagojević gostujući na Federalnoj televiziji.

"Evo, posljednji put u predmetu protiv Milorada Dodika. Nije bitno sada da li se radi o njemu ili o nekom drugom, da li se meni dopada Milorad ili ne. Ja svoje emocije isključujem. Čovjek je osuđen uz obrazloženje da je Šmit navodno visoki predstavnik, a nije, i da je krivično djelo ako se ne poštuje odluka OHR-a. To je poraz države BiH", kaže Milan Blagojević, profesor ustavnog prava.

U svakoj demokratskoj državi, samo nadležne institucije mogu biti ustavotvorci i zakonodavci. Ne može pojedinac, a pogotovo stranac donositi zakone, jasni su pravnici.

"Ukoliko se nastavi tihi, prikriveni revizioni postupak i Ustava i Zakona i drugih važnih akata. Ukoliko se ne zaustave procedure subjekata Međunarodne zajednice, u prvom redu visokog predstavnika, opstanak BiH kao države biće ozbiljno doveden u pitanje", rekao je Mile Dmičić, profesor ustavnog prava.

Pravo, ovdje, jasno je, odavno ne stanuje, jer ga, po tvrdnjama naših sagovornika ne poštuju oni koji bi pravdu trebalo da dijele. Ali, ne selektivno, već poštujući sve pravne i moralne postulate.