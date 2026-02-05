Ovi dijelovi Banjaluke danas ostaju bez struje

Zbog najavljenih radova sutra će doći do redukcije u isporuci električne energije, saopšteno je iz Elektrokrajine.

Dijelovi ulica Petra Preradovića i Tarasa Ševčenka struje neće imati od 09:00 d0 10:00 časova.

Od 9 do 14 časova bez struje ostaju dijelovi ulica Trla, Žarka Zginjanina, Davida Štpca, Leskovačka, Natalije Jović i Fruškogorska, dok dio naselja Krimne struje neće imati od 09:30 do 14:30.