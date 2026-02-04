Suve slavine u više banjalučkih naselja

Danas će se izvoditi radovi u ulicama Ilije Grbića (Paprikovac), Njegoševoj (Petrićevac) i Šargovačkoj (Šargovac), dok će se u Ulici 1.300 kaplara (Kočićev vijenac) raditi na izmještanju cjevovoda.

Zbog veće intervencije bez vode će od 9 do 18 časova ostati Ulica Petra Mećave i okolne.

Društvo Najljepše vijesti iz porodilišta: U Srpskoj rođeno 29 beba

Ekipe “Vodovoda” zadužene za lokalne vodovode danas će rješavati kvarove u Bronzanom Majdanu. Izvorište Banjica od ponoći je bez napajanja električnom energijom.

U periodu izvođenja radova može doći do privremenog prekida u vodosnabdijevanju potrošača u dijelovima navedenih ulica i naselja.