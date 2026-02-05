Ozbiljan ekonomski zamah: Srpsku očekuju značajne javne investicije

Srpsku očekuju značajne javne investicije koje će biti jedan od preduslova za ozbiljniji ekonomski zamah, posebno kada se radi o poslovanju u privredi.

Potpisivanje memoranduma, kaže prvi čovjek Vlade Srpske, aktiviraće akcioni plan koji će omogućiti dobru dinamiku. Želi da se Vlada maksimalno uključi u te aktivnosti.

"Apsolutno svjesni svih poremećaja na tržištu, naglog skoka cijena, dolaska robe sa istoka izuzetnog kvaliteta, nabavke sirovine, primjene CEFTA sporazuma, uvoza itd. Apsolutno svjesni da ne možemo riješiti probleme, ali ih možemo amortizovati tamo gdje nastanu ozbiljniji problemi i praviti jedan ambijent o kojem stalno pričamo a to je da moramo praviti povjerenje", kaže Minić.

Radi se o sveobuhvatnoj aktivnosti a u Memorandumu su navedeni strateški ciljevi – ekonomija, javni sektor i demografija koji su direktno u vezi, a trebalo bi da podstaknu tehnološki razvoj privrede. Pad privredne aktivnosti u Evropskoj uniji donio je i izazove za ekonomiju Srpske, ističe predsjednik Unije poslodavaca Srpske.

"Cilj ovog Memoranduma jeste upravo da nađemo odgovore i u što većoj dinamici relativno brzo pronađemo određene teme koje ćemo relativno brzo riješiti kako bismo prvenstveno popravljali privredni ambijent i ubrzavali određene procese ali i stvarali uslove za bolji standard stanovništva koji živi na ovim prostorima", rekao je Zoran Škrebić, predsjednik Unije poslodavaca Republike Srpske.

Dodijeljena su priznanja za najbolje poreske obveznike. Među njima je i Zorica Reljić, finansijski direktor preduzeća „CIAK auto BiH“.

"Uredni smo PDV i poreski obveznici, sve naše obaveze izmirujemo uredno, nastojimo da napravimo način i obračunamo sve uredno i na vrijeme platimo državi", kaže Zorica Reljić.

Najbolji poreski obveznici savjetuju sve ostale poreske obveznike, da poštuju pravila i zakone i budu uredne platiše, jer tako pomažu privredi Republike Srpske.