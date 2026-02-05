Logo
Očekuje se rekordna proizvodnja kafe

Izvor:

SRNA

05.02.2026

14:13

Очекује се рекордна производња кафе
Foto: Unsplash/pariwat pannium

Prinos kafe u Brazilu mogao bi da dostigne rekordnih 66,2 miliona vreća, težine po 60 kilograma, navedeno je u izvještaju državne agencije za poljoprivredu "Konab".

Prema podacima agencije, očekuje se da će prinos u ovoj godini biti veći za 17,1 % u odnosu na minulu godinu.

Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Biće sanirana šteta na putu Trnovo - Foča

U zaključku izvještaja navodi se da je sorta kafe "arabika" u rodnoj godini svog dvogodišnjeg ciklusa, tako da se očekuje rast prinosa preko petine, ukupno oko 44,1 milion vreća, dok bi druga najpopularnija sorta "robusta" trebalo da nadmaši prošlogodišnji prinos za 6,4 odsto, sa ukupnim očekivanim prinosom od 22,1 milion vreća.

Kafa

Brazil

