Da li postoji podrška nadarenim i talentovanim u školskom sistemu

Podrška nadarenim i talentovanim u školskom sistemu postoji - svaka škola ima posebne programe i tim za nadarene učenike. Pored toga, pedagozi sugerišu da roditelji moraju znati na koji način će se sa djetetom raditi i hoće li dijete eventualno u jednoj školskoj godini završiti dva razreda.

"Prijedlog da se ubrzo napreduje mora ići od strane nastavnika koji predaju učeniku ali roditelji moraju biti saglasni da dijete ubrzo napreduje da u jednoj školskoj godini završe dva razreda. Da djeca polažu ispite iz dva razreda dobijaju diplomu kompletna procedura dolaze od škola i nemaju obavezu da obavještavaju ni ministarstvo ni Republički pedagoški zavod", kaže Slađana Tanasić, direktor Republičkog pedagoškog zavoda Republike Srpske.

Nastavni proces se odvija na drugačiji način ukoliko se procijeni da određeno dijete ima posebna interesovanja i sklonosti. Kroz stručne timove učenici dobijaju vjetar u leđa i kreiraju se specijalni programi za svako dijete. Važno je na vrijeme prepoznati takvo dijete i pružiti mu mogućnost da se istakne, ističu iz Ministarstva.

"Vi imate djecu koja se vrlo lako prepoznaju i vi znate da su to nadarena djeca, a imate djecu koja nama prođu ispod radara djecu koja zaista imaju određene potencijale, ali nekako se ne uklapaju. Nema određene skale koja će reći ovo je darovit učenik, a ovo nije mi se vežemo za akademsko školsko postignuće i u tom kontekstu računamo da je određeno dijete talentovano", kaže Nataša Cvijanović, pomoćnik ministra za predškolsko i osnovno vaspitanje i obrazovanje Republike Srpske.

S druge strane, izlazak van institucionalnih okvira i prepoznavanje darovitosti mjeri se kroz testiranja, u BiH tu mogućnost imaju stariji od 17 godina.

"Postoje testovi i za mlade dakle za djecu od 2 3 godine u BiH još ne ono što se još radi ti testovi se stalno revidiraju i nije nemoguće da će biti spuštena ta starosna granica za sada ne i obično se dešavaju bar jedno do dva testiranja u BiH, kaže Rastko Zeljković, član predsjedništva Mense BiH

Ključno je, ističu sociolozi, čuvati nadarenu djecu, raditi na tome da se oni što više usavršavaju jer će oni predstavljati stub i garant budućnosti društva. Ukoliko se to ne desi, svoj talenat i dar će usmjeriti van granica naše države.

"Mi ovdje imamo poprilično degradaciju obrazovanja obzirom da imamo mnogo privatnih fakulteta upitnih diploma i onda šaljemo poruku mladim intelektualcima da nisu dobrodošli ovdje da nam možda ne trebaju. Ja smatram da upravo nadarenu djecu moramo čuvati kao jedan biser u našem društvu jer su oni garant ljepše i bolje budućnosti, kaže Vladimir Vasić, sociolog.

Škole u velikoj mjeri pružaju podršku talentovanima kroz stručne timove,prilagođenu nastavu i vannastavne aktivnosti. Međutim, od presudne je važnosti da nadareni učenici sami na njima svojstven način rade na sebi i svoju budućnost kroje svojim zaslugama.