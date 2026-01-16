Logo
Large banner

Švedski gigant otpustio više hiljada radnika: Najavljen i novi krug otkaza

Izvor:

Indeks

16.01.2026

15:58

Komentari:

0
Шведски гигант отпустио више хиљада радника: Најављен и нови круг отказа

Proizvođač telekomunikacione opreme Erikson (Ericsson) objavio je u četvrtak da planira da ugasi oko 1.600 radnih mjesta u matičnoj Švedskoj.

Kompanija već treću godinu zaredom smanjuje broj zaposlenih kako bi sačuvala profitabilnost u uslovima slabije potrošnje na 5G mreže.

U Švedskoj je Erikson već najavio otkaze za 1.400 radnika u 2023. ali i dodatnih 1.200 u 2024. godini. Novi krug otkaza nadovezuje se na te mjere i dio je šireg plana restrukturiranja, piše Indeks.hr.

Novi predlog mjera o otkazima za oko 1.600 radnika u Švedskoj, kako navodi uprava, "sastavni je dio globalnih inicijativa koje bi trebale da utiču na smanjenje direktnih troškova, uz očuvanje ulaganja koja su ključna za vodeću poziciju u tehnologiji".

"Inicijative za poboljšanje poslovne efikasnosti nastaviće se u celoj grupi, ali se neće odvojeno objavljivati", dodaje se u saopštenju kompanije.

Мотоцикл мотор

Hronika

Motociklista poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći

Iz Eriksona navode da su o planiranim otkazima obavestili švedski zavod za zapošljavanje i da su započeli pregovore s nadležnim sindikatima, što je obvezan korak u takvim postupcima.

Prilikom objave poslovnih rezultata za treće tromjesečje prošle godine, uprava je upozorila da su prognoze za nadolazeće razdoblje i dalje obilježene znatnom neizvjesnošću, kako zbog mogućih carina, tako i zbog šireg makroekonomskog okruženja.

"Nijedna kompanija nije imuna na carine. Videćemo kakve će se odluke donositi, ali zasad ne očekujemo dodatni uticaj na poslovanje", rekao je sredinom oktobra za Rojters finansijski direktor Eriksona Lars Sandstrom.

Podijeli:

Tag:

Otkaz

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Мотоцикл мотор вожња пут

Hronika

Motociklista poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći

2 h

0
Мушкарац скочио са другог спрата болнице: Преминуо на лицу мјеста

Hronika

Muškarac skočio sa drugog sprata bolnice: Preminuo na licu mjesta

2 h

0
Саво Минић са делегацијом СНСД-а

Republika Srpska

Minić sa delegacijom SNSD-a

2 h

0
Развалили расхладну витрину и однијели безалкохолна пића

Srbija

Razvalili rashladnu vitrinu i odnijeli bezalkoholna pića

2 h

0

Više iz rubrike

Увођење квота на извоз гвожђа и челика у Србију: Спољнотрговинска комора тражи хитну реакцију

Ekonomija

Uvođenje kvota na izvoz gvožđa i čelika u Srbiju: Spoljnotrgovinska komora traži hitnu reakciju

6 h

0
Канада забила прст у око Трампу: Постигли споразум са Кином!

Ekonomija

Kanada zabila prst u oko Trampu: Postigli sporazum sa Kinom!

7 h

0
Све више пажње на услове рада: "Tropic Малопродаја" увела два слободна дана седмично

Ekonomija

Sve više pažnje na uslove rada: "Tropic Maloprodaja" uvela dva slobodna dana sedmično

8 h

2
Све стаје 26. јануара: Возачи камиона најавили блокаду 14 граничних прелаза према ЕУ

Ekonomija

Sve staje 26. januara: Vozači kamiona najavili blokadu 14 graničnih prelaza prema EU

10 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

18

Kako spriječiti zimsko opadanje kose?

18

16

Za plivanje za Časni krst u Savi prijaviljeno oko 50 takmičara

18

04

Pronađeno tijelo Milice: Izašla iz komšijine kuće i nestala bez traga

18

02

Upozorenje zbog naglog topljenja snijega: Moguće poplave

17

54

Ko je Živko Bakić ubijen u šumi? Sudilo mu se kao članu balkanskog kartela

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner