Švedski gigant otpustio više hiljada radnika: Najavljen i novi krug otkaza

Proizvođač telekomunikacione opreme Erikson (Ericsson) objavio je u četvrtak da planira da ugasi oko 1.600 radnih mjesta u matičnoj Švedskoj.

Kompanija već treću godinu zaredom smanjuje broj zaposlenih kako bi sačuvala profitabilnost u uslovima slabije potrošnje na 5G mreže.

U Švedskoj je Erikson već najavio otkaze za 1.400 radnika u 2023. ali i dodatnih 1.200 u 2024. godini. Novi krug otkaza nadovezuje se na te mjere i dio je šireg plana restrukturiranja, piše Indeks.hr.

Novi predlog mjera o otkazima za oko 1.600 radnika u Švedskoj, kako navodi uprava, "sastavni je dio globalnih inicijativa koje bi trebale da utiču na smanjenje direktnih troškova, uz očuvanje ulaganja koja su ključna za vodeću poziciju u tehnologiji".

"Inicijative za poboljšanje poslovne efikasnosti nastaviće se u celoj grupi, ali se neće odvojeno objavljivati", dodaje se u saopštenju kompanije.

Iz Eriksona navode da su o planiranim otkazima obavestili švedski zavod za zapošljavanje i da su započeli pregovore s nadležnim sindikatima, što je obvezan korak u takvim postupcima.

Prilikom objave poslovnih rezultata za treće tromjesečje prošle godine, uprava je upozorila da su prognoze za nadolazeće razdoblje i dalje obilježene znatnom neizvjesnošću, kako zbog mogućih carina, tako i zbog šireg makroekonomskog okruženja.

"Nijedna kompanija nije imuna na carine. Videćemo kakve će se odluke donositi, ali zasad ne očekujemo dodatni uticaj na poslovanje", rekao je sredinom oktobra za Rojters finansijski direktor Eriksona Lars Sandstrom.