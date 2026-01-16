Logo
Large banner

Provalio u kuću bivše žene i ubio je sa suprugom na spavanju

Izvor:

Telegraf

16.01.2026

17:19

Komentari:

0
Провалио у кућу бивше жене и убио је са супругом на спавању
Foto: Unsplash

Bračni par iz Ohaja nađen je mrtav u svojoj porodičnoj kući krajem decembra, a za njihovo ubistvo uhapšen je njen bivši suprug.

Monika i Spenser Tepe pronađeni su mrtvi 30. decembra u svojoj kući u Kolambusu u Ohaju. Porodica žrtava je rekla da je navodni ubica, Majkl Meki, mučio svoju bivšu ženu Moniku tokom njihovog kratkog braka, prije nego što je provali u njenu kuću i ubio ih.

"Jednostavno je morala da pobjegne od njega", rekao je Monikin brat, Rob Misleh.

Policija je otkrila da vjeruju da su pronašli oružje kojim je počinjeno dvostruko ubistvo u kući osumnjičenog, vaskularnog hirurga u Ilinoisu.

Misleh je rekao da je Meki emocionalno zlostavljao Moniku tokom njihovog kratkog braka - koji je trajao od 2015. do 2017. godine prije nego što su se razveli, navodeći kao razvod nekompatibilnost.

"Ja i mnogi drugi smo bili dobro svjesni, na neki način, negativnog uticaja koji je imao na nju. I zlostavljanja kojem ju je podvrgao, muke kojoj ju je izlagao", rekao je Misleh.

"Bila je spremna da učini sve da se odatle izvuče. Bila je veoma jaka osoba", dodao je Misleh.

Гренланд

Svijet

Slovenija šalje dva oficira na Grenland

Par nije imao zajedničke dece, a Monika (39) se udala za svog novog supruga, Spensera Tepea (37), u decembru 2020. godine.

Meki (39) je optužen da je provalio u kuću Tepeovih usred noći 30. decembra i ubio ih iz vatrenog oružja u njihovoj spavaćoj sobi, ostavivši njihovo dvoje male djece nepovređeno u drugoj sobi, navodi policija.

Uhapšen je više od nedelju dana kasnije, u subotu u Rokfordu, Ilinoisu, nakon što je policija pratila njegov automobil do mesta zločina u noći ubistava.

Šefica policije Ilejn Brajant je u sredu opisala ubistva kao "ciljani napad" i porodično nasilje. Ona je otkrila da je policija pronašla pištolj za koji se vjeruje da je korišćen u ubistvima.

Meki je optužen za dve tačke optužnice za ubistvo, navodi se u sudskim dokumentima. Njegovo sljedeće pojavljivanje na sudu u Ilinoisu je zakazano za 23. januara, na ročištu za ekstradiciju, nakon čega će biti doveden u Kolambus radi suđenja.

(Telegraf.rs)

Podijeli:

Tag:

ubistvo

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Словенија шаље два официра на Гренланд

Svijet

Slovenija šalje dva oficira na Grenland

1 h

0
Трамп: Могуће царине земљама које су против преузимања Гренланда

Svijet

Tramp: Moguće carine zemljama koje su protiv preuzimanja Grenlanda

1 h

0
Бресквица у кући затекла хаос, све објавила на друштвеним мрежама

Scena

Breskvica u kući zatekla haos, sve objavila na društvenim mrežama

1 h

0
"Тихи убица" међу младима: Многи и не знају да пате од ове болести

Zdravlje

"Tihi ubica" među mladima: Mnogi i ne znaju da pate od ove bolesti

1 h

0

Više iz rubrike

Словенија шаље два официра на Гренланд

Svijet

Slovenija šalje dva oficira na Grenland

1 h

0
Трамп: Могуће царине земљама које су против преузимања Гренланда

Svijet

Tramp: Moguće carine zemljama koje su protiv preuzimanja Grenlanda

1 h

0
Захарова: Зашто краде Зеленски, а Тимошенко ће у затвор

Svijet

Zaharova: Zašto krade Zelenski, a Timošenko će u zatvor

1 h

0
Главобоља

Svijet

U ovoj zemlji mamurluk može biti razlog za bolovanje

1 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

18

Kako spriječiti zimsko opadanje kose?

18

16

Za plivanje za Časni krst u Savi prijaviljeno oko 50 takmičara

18

04

Pronađeno tijelo Milice: Izašla iz komšijine kuće i nestala bez traga

18

02

Upozorenje zbog naglog topljenja snijega: Moguće poplave

17

54

Ko je Živko Bakić ubijen u šumi? Sudilo mu se kao članu balkanskog kartela

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner