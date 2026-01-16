U ovoj zemlji mamurluk može biti razlog za bolovanje

Jutro poslije duge noći ne mora uvijek da se završi kafom i stiskanjem zuba za radnim stolom.

U Njemačkoj, zemlji poznatoj po preciznim pravilima i strogoj radnoj etici, pitanje bolovanja ne zavisi od toga kako je neko proveo prethodno veče, već od nečega daleko konkretnijeg, prenosi BIZlife.

Ključno pitanje koje postavlja njemačko pravo glasi: da li je zaposleni sposoban da radi. Upravo ta logika posljednjih godina izaziva pažnju javnosti, posebno kada se u kontekstu bolovanja pomene mamurluk.

Mamurluk i bolovanje

Njemački sistem bolovanja zasniva se na procjeni radne sposobnosti, a ne na moralnoj ili ličnoj odgovornosti zaposlenog. Prema važećim pravilima, svaki radnik koji zbog zdravstvenog stanja nije u mogućnosti da obavlja svoj posao ima pravo na bolovanje, pod uslovom da to stanje potvrdi ljekar.

Poslodavac dobija informaciju o periodu odsustva, ali ne i o dijagnozi ili uzroku zdravstvenih tegoba.

Ovakav pristup postao je predmet šire rasprave nakon presude Regionalnog suda u Frankfurtu iz 2019. godine, u kojoj je navedeno da se mamurluk može smatrati privremenim poremećajem normalnog stanja organizma. Iako je odluka donijeta u kontekstu potrošačkog prava i reklamiranja proizvoda protiv mamurluka, ona je otvorila pitanje kako se ovaj fenomen tumači u širem pravnom okviru, uključujući i radne odnose.

Šta zakon zaista kaže o bolovanju?

U njemačkom radnom pravu ne postoji posebno pravilo koje bi mamurluk automatski prepoznalo kao osnov za bolovanje. Umjesto toga, zakon jasno propisuje da je presudno da li je zaposleni objektivno nesposoban za rad.

Ako osoba zbog simptoma poput jake glavobolje, mučnine, vrtoglavice ili poremećene koncentracije ne može bezbjedno i efikasno da obavlja svoje radne zadatke, ljekar može izdati potvrdu o privremenoj nesposobnosti za rad, takozvanu Krankschreibung.

Jednom kada je takva potvrda izdata, poslodavac je dužan da je prihvati. Zakon ne obavezuje radnika da objašnjava uzroke zdravstvenog stanja, niti daje pravo poslodavcu da traži medicinske detalje. Time se sistem svjesno udaljava od procjene krivice i fokusira isključivo na funkcionalnu sposobnost zaposlenog.

Važno je, međutim, naglasiti da ljekari ne izdaju bolovanje automatski. Svaki slučaj se procjenjuje individualno, a blaži simptomi koji ne utiču značajno na radnu sposobnost neće nužno dovesti do otvaranja bolovanja. Drugim riječima, činjenica da je uzrok tegoba konzumiranje alkohola sama po sebi nije ni dovoljan ni odlučujući faktor.

Prava zaposlenih i granice sistema

Zaposleni u Njemačkoj imaju pravo na nastavak isplate pune zarade tokom prvih šest nedjelja bolovanja, pod uslovom da je ono medicinski opravdano. Nakon tog perioda, naknadu preuzima zdravstveno osiguranje. Poslodavci, s druge strane, imaju pravo da u izuzetnim situacijama ospore vjerodostojnost bolovanja, ali isključivo kroz zakonom propisane mehanizme i uz ozbiljne razloge za sumnju.

U praksi to znači da mamurluk može, ali ne mora biti razlog za ostanak kod kuće. Sve zavisi od zdravstvenog stanja zaposlenog tog dana i ljekarske procjene. Njemački pravni sistem tako šalje jasnu poruku: posao se ne mjeri namjerama i moralnim ocjenama, već sposobnošću da se radi bez rizika po sebe i druge.