U razornim poplavama više od 100 stradalih: Najavljeni novi esktremni vremenski uslovi

B92

16.01.2026

У разорним поплавама више од 100 страдалих: Најављени нови есктремни временски услови

Obilne kiše i razorne poplave odnijele su više od 100 života u Južnoafričkoj Republici, Mozambiku i Zimbabveu, dok vlasti upozoravaju da se u više zemalja južne Afrike u narednim danima očekuju novi ekstremni vremenski uslovi.

Obilne kiše i poplave usmrtile su više od 100 ljudi u Južnoafričkoj Republici, Mozambiku i Zimbabveu, a vlasti su u petak upozorile da se u više zemalja južne Afrike očekuju novi ekstremni vremenski uslovi.

Апарат за гашење пожара

BiH

Sarajevski objekti pali na testu zaštite od požara

Južnoafrička Republika prijavila je najmanje 19 smrtnih slučajeva u dvije sjeverne provincije, nakon obilnih padavina koje su počele prošlog mjeseca i izazvale ozbiljne poplave.

Turisti i zaposleni su ove sedmice helikopterima evakuisani iz poplavljenih kampova u druge dijelove Nacionalnog parka Kruger, koji je zatvoren za posjetioce jer su pojedini dijelovi nedostupni zbog urušenih puteva i mostova, saopštila je južnoafrička agencija za nacionalne parkove.

U susjednom Mozambiku, Institut za upravljanje katastrofama i smanjenje rizika saopštio je da su 103 osobe poginule u neuobičajeno snažnoj kišnoj sezoni od kraja prošle godine. Smrtni slučajevi pripisuju se udarima groma, utapanju u poplavama, urušavanju infrastrukture usljed olujnog vremena, kao i pojavi kolere.

Учионица

Svijet

Uletio na čas i počeo da bode učenika pred svima

Najgore poplave u Mozambiku zabilježene su u centralnim i južnim regionima, gdje je pogođeno više od 200.000 ljudi, oštećene su hiljade domova, a desetine hiljada suočavaju se sa evakuacijom, saopštio je Svjetski program za hranu.

Agencija za upravljanje katastrofama u Zimbabveu saopštila je da je 70 ljudi poginulo, dok je više od 1.000 domova uništeno u obilnim kišama od početka godine. Poplave su dovele i do urušavanja infrastrukture, uključujući škole, puteve i mostove.

Poplave su pogodile i ostrvsku državu Madagaskar, kao i Malavi i Zambiju. Vlasti na Madagaskaru navele su da je 11 ljudi poginulo u poplavama od kraja novembra.

U Južnoafričkoj Republici poplave su pogodile provincije Limpopo i Mpumalanga na sjeveru zemlje, a Južnoafrička meteorološka služba izdala je crveno upozorenje najvišeg, desetog stepena za pojedine dijelove zemlje, upozoravajući na nove obilne padavine i poplave koje predstavljaju ozbiljnu prijetnju po živote i infrastrukturu.

Хулио Иглесијас-16012026

Svijet

Hulio Iglesijas negirao optužbe o seksualnim napadima

Južnoafrička vojska angažovala je helikoptere za spasavanje ljudi zarobljenih na krovovima kuća i drveću u sjevernim dijelovima zemlje, saopštili su zvaničnici.

Vojni helikopter spasio je i službenike granične policije i carine koji su ostali blokirani na poplavljenom graničnom prelazu na granici Južnoafričke Republike i Zimbabvea.

Poplave

Južnoafrička Republika

