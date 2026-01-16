Logo
Uletio na čas i počeo da bode učenika pred svima

16.01.2026

16:04

Foto: Pixabay

Osamnaestogodišnji učenik je hospitalizovan u kritičnom stanju nakon što je izboden nožem u školi u Italiji. Incident se dogodio jutros posle 11:00 časova u stručnoj školi "Domeniko Kjodo" u La Speciji. Učenici su u i dalje šoku, a u međuvremenu se saznalo šta je prethodilo ovom incidentu.

Kako prenosi Il mesagero krvavom napadu prethodio je verbalni obračun. Naime, dvojica učenika su se posvađala u toaletu škole. Jedan od dječaka se potom vratio u učionicu i bio je veoma uznemiren, prema rečima njegovih drugova iz razreda. U jednom trenutku tokom časa, njegov rival je ušao u učionicu sa nožem i napao ga, ubovši ga u rebra. Napadač je, vjeruje se, u školu već stigao naoružan nožem.

Forenzičari sprovode istragu unutar škole i u učionici. U međuvremenu, nastava je obustavljena, a mnogi učenici su pozvali svoje porodice da idu kući. Roditelji djece koja su u tom trenutku bila na času i svjedočila užasu, su razumljivo zabrinuti.

