Ministar spoljnih poslova: Grčka planira da dodatno proširi svoje teritorijalne vode

Grčka planira da dodatno proširi svoje teritorijalne vode, uključujući potencijalno u Egejskom moru, izjavio je grčki ministar spoljnih poslova Jorgos Gerapetritis.

Odgovarajući na pitanja u Parlamentu Grčke, Gerapetritis je rekao da se očekuje dalje proširenje, uprkos prijetnjama Turske ratom ukoliko Atina napravi takav korak.

"Danas se naš suverenitet u Egejskom moru prostire na šest nautičkih milja. Kao što je to bio slučaj sa sporazumima sa Egiptom i Italijom, biće dodatnih proširenja teritorijalnih voda", naveo je Gerapetritis.

On nije precizirao o kom dijelu Egejskog mora je riječ.