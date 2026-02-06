Logo
Large banner

Prodaje se Šakirino bivše ostrvo na Bahamima

Izvor:

Indeks

06.02.2026

12:03

Komentari:

0
Продаје се Шакирино бивше острво на Бахамима
Foto: Printscreen/Facebook/Rob Repport

Privatni otok Bonds Key na Bahamima ponovo je na prodaju, 263 ha netaknute ljepote idealne za luksuzno utočište ili investiciju.

Jedan od najvećih privatnih otoka na Bahamima, Bonds Key, koji je nekada bio povezan sa Šakirom i Rodžerom Votersom iz grupe Pink Floyd, ponovo je ponuđen na prodaju za 28 miliona evra.

Ovaj netaknuti posjed površine 263 hektara kupila je 2006. godine grupa poznatih investitora za oko 14.9 miliona evra, ali njihovi ambiciozni planovi nikada nisu realizovani, piše Rob Report. Otok se prvi put nakon dvije decenije ponovo našao na tržištu.

Милица Тодоровић

Scena

Milica Todorović se oglasila prvi put nakon porođaja: Jednu stvar zamolila

Prvobitni planovi uključivali su stvaranje utočišta za umjetnike, izgradnju butik hotela, luksuznih apartmana i kuća sa privatnim plažama. Prema tadašnjim najavama, projekat je trebao obuhvatiti i galerije za savremene umetnike, rezidencijalne programe za stvaraoce i mogućnosti boravka tokom akademskih odmora. Novi vlasnik otok može koristiti kao privatno utočište ili ga razvijati u sličnom pravcu, uz prethodno odobrenje bahamskih vlasti.

Gavin Kristi iz agencije "Corcoran C.A. Kristi Bahamas", koja vodi prodaju, izjavio je: "Nevjerovatno je rijetko pronaći otok ove veličine koji je ostao posve netaknut. Veličina otoka omogućuje realizaciju jedinstvene vizije bez narušavanja njegove prirodne ljepote."

Prirodne ljepote i jedinstvena fauna

Privlačnost otoka dodatno pojačava njegova lokacija unutar otoka Beri, grupe otoka na sjeveru Bahama. Okružen je dubokim morskim rovom poznatim kao Jezik okeana, koji obiluje bogatim morskim svijetom.

Zaljubljenici u sportski ribolov ovde mogu uloviti plavog i belog marlina, tunu ili sabljarku. Bonds Key je takođe jedino poznato prirodno stanište kopnenog puža iz porodice Cerionidae, kojeg su 1921. godine dokumentovali prirodoslovci Čarls Mejnard i N.A. Klap.

Luksuz u jednostavnosti i laka dostupnost

Pretvaranje otoka u moderno luksuzno odmaralište zahtevalo bi značajna ulaganja i vrijeme. Međutim, za one koji traže jednostavniji oblik odmora u osami, uz obalu sa finim bijelim peskom već su postavljeni glamping bungalovi i bar na plaži.

miroslav jankovic most cesma1

Banja Luka

Janković: Ukoliko dobijemo saglasnost Grada, u ponedjeljak nastavak radova u Česmi

Iako djeluje zabačeno, Bonds Key je udaljen svega 59 kilometara od Nasaua i 249 kilometara od Fort Loderdejla. Gavin Kristi ističe: "Dobijate potpunu privatnost bez gubitka praktične dostupnosti.“

Otok je vlasnicima i njihovim gostima dostupan brodom, hidroavionom ili helikopterom. Već pri dolasku, pogled na tirkizno more koje ga okružuje otkriva da su upravo potpuna privatnost i opuštena atmosfera njegove najveće prednosti, prenosi Indeks.

Podijeli:

Tagovi:

ostrvo

Šakira

Bahami

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

incident zimske olimpijske igre 2026 winter olympics games 2026

Ostali sportovi

Zašto postoje Zimske olimpijske igre iako ih nije bilo u antičkoj Grčkoj

1 h

0
Милица Тодоровић се огласила први пут након порођаја: Једну ствар замолила

Scena

Milica Todorović se oglasila prvi put nakon porođaja: Jednu stvar zamolila

2 h

0
Ватрена стихија у Требињу: Пожар гутао хангар са сијеном

Gradovi i opštine

Vatrena stihija u Trebinju: Požar gutao hangar sa sijenom

2 h

0
Жена убијена у Нишу

Hronika

Ovo je Aleksandra ubijena u Nišu

2 h

0

Više iz rubrike

Паре у марту стижу за три знака

Zanimljivosti

Pare u martu stižu za tri znaka

3 h

0
horoskop astrologija

Zanimljivosti

Ove znakove očekuje sreća kakvu nisu mogli ni sanjati

3 h

0
Дјевојка у празничној депресији

Zanimljivosti

Ovo radimo svi, ali rijetko priznajemo

4 h

0
Знакови у којима се рађају људи које сви желе имати близу себе

Zanimljivosti

Znakovi u kojima se rađaju ljudi koje svi žele imati blizu sebe

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

56

Uspješno završena naprednu obuku za obezbjeđenje štićenih ličnosti

13

52

Minić: Dao sam nalog ministru da istraži priče o kupovini glasova

13

50

Igokea protiv Krke za Top-8 Aba lige

13

45

Vrijeme ključan faktor za uspješnu borbu protiv karcinoma

13

44

Misteriozno (samo)ubistvo Josipa Krakića: Istraga nije okončana, svjedoci saslušani

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner