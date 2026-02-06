Logo
Large banner

Da li stres ubrzava starenje? Evo šta kaže nauka

06.02.2026

13:12

Komentari:

0
Да ли стрес убрзава старење? Ево шта каже наука
Foto: Pexels.com

Stres ne možemo uvek izbjeći, ali možemo naučiti da ga držimo pod kontrolom.

Nauka potvrđuje da stres ubrzava starenje tijela. Saznaj kako to funkcioniše i šta možeš da uradiš da se zaštitiš.

Stres je danas svuda – posao, porodica, računi, vijesti… Sve nas pritiska, i to ne samo psihički. Nauka je potvrdila ono što mnogi osećaju na svojoj koži: stres nas zaista stari. I to bukvalno — na nivou ćelija.

Kako stres utiče na tijelo?

Kad smo pod stresom, tijelo se ponaša kao da je u opasnosti. Luči hormone koji nas drže u pripravnosti, srce brže kuca, mišići su napeti. Kratkoročno, to može da pomogne. Ali kad stres traje danima i nedeljama, tijelo počinje da se troši. Imunitet opada, krvni pritisak raste, a koža, kosa i energija trpe. Sve to ubrzava starenje.

Šta kaže nauka?

Naučnici su razvili metode za mjerenje biološke starosti – ne one po godinama, već po tome kako telo zaista funkcioniše. Jedan od tih testova pokazuje da ljudi pod hroničnim stresom stare brže. Njihove telomere, mali zaštitni delovi na krajevima DNK, brže se skraćuju. A kad telomeri nestanu, ćelije se teže obnavljaju. Ukratko – tijelo se brže troši.Može li se šteta popraviti?

Dobra vijest je da nije sve izgubljeno. Tijelo ima sposobnost da se oporavi – ako mu damo šansu. Odmor, fizička aktivnost, kvalitetan san, meditacija, razgovor sa bliskim ljudima – sve to pomaže da se stres smanji, a tijelo regeneriše. Nauka kaže da epigenetske promene nisu zauvijek – što znači da možemo da usporimo starenje.

Šta možemo da uradimo?

Pronađi vrijeme za sebe – makar 15 minuta dnevno bez telefona i obaveza.

Kreći se – šetnja, joga, bilo šta što ti prija.

Spavaj dovoljno – san je ključan za oporavak.

Razgovaraj – bliskost sa ljudima smanjuje stres više nego što mislimo.

Stres ne možemo uvijek izbjeći, ali možemo naučiti da ga držimo pod kontrolom. A time ne čuvamo samo živce – već i godine.

Podijeli:

Tagovi:

stres

nauka

Savjeti

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Стомак памти све: Ово су разлике између гастритиса, рефлукса и чира

Zdravlje

Stomak pamti sve: Ovo su razlike između gastritisa, refluksa i čira

2 h

0
bolest, zaraza, bolnica

Zdravlje

Doktori su joj govorili da umišlja, onda je stigla jeziva dijagnoza

2 h

0
Јетра има сопствени биолошки сат: Како да ускладите оброке и сан

Zdravlje

Jetra ima sopstveni biološki sat: Kako da uskladite obroke i san

2 h

0
bolest, zaraza, bolnica

Zdravlje

SZO otkriva: Trećina slučajeva raka može biti spriječena, evo na koji način

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

56

Uspješno završena naprednu obuku za obezbjeđenje štićenih ličnosti

13

52

Minić: Dao sam nalog ministru da istraži priče o kupovini glasova

13

50

Igokea protiv Krke za Top-8 Aba lige

13

45

Vrijeme ključan faktor za uspješnu borbu protiv karcinoma

13

44

Misteriozno (samo)ubistvo Josipa Krakića: Istraga nije okončana, svjedoci saslušani

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner