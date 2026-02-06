Logo
Large banner

Doktori su joj govorili da umišlja, onda je stigla jeziva dijagnoza

06.02.2026

11:31

Komentari:

0
bolest, zaraza, bolnica
Foto: Unsplash

Šejin Silva, 38-godišnja vlasnica butika i majka dvoje djece, godinama je trpjela ozbiljne zdravstvene tegobe – ali su je ljekari uporno uvjeravali da nema razloga za brigu. Tek nakon što ju je osam doktora vratilo kući, saznala je istinu - rak bubrega.

U februaru 2022. godine Šejin se sa porodicom uselila u novi dom u Oklahomi i bila presrećna. Međutim, samo nekoliko mjeseci kasnije počeli su problemi – jaka gorušica, kašalj, učestalo povraćanje. Do novembra 2023. pojavila se i čudna bol u nogama.

„Nije bila oštra, više kao tup pritisak koji nikada nije nestajao. Nije bila neizdrživa, ali je stalno bila tu, tihi, uporni podsetnik da nešto nije u redu“, napisala je na Instagramu.

Obraćala se ljekarima, ali bez uspjeha.

„Posjetila sam osam ili devet doktora. Većina je tvrdila da su u pitanju gasovi, istegnuće mišića ili anksioznost. Ali ja sam stalno ponavljala, ovo nije normalno. Nije normalno da vas nešto boli 24 sata dnevno“, rekla je. „Iako su mi svi govorili da umišljam, nisam odustajala od odgovora.“

Tek u oktobru 2024. godine naišla je na ljekara koji je njene tegobe shvatio ozbiljno i poslao je na magnetnu rezonancu i skener. Snimci su pokazali tumor na lijevom bubregu u prvom stadijumu, najčešći tip ove bolesti.

„Bila sam slomljena. Imam dva mala sina i jedino o čemu sam mogla da mislim bilo je da ću umrijeti“, ispričala je kasnije. „Nedjeljama sam samo plakala, ali sam onda shvatila da moram da se saberem i počela sam da istražujem.“

U aprilu 2025. operisana je i tumor je uspješno uklonjen. Pošto je bolest otkrivena na vrijeme, bila je izliječena. Ipak, Šejin nije mogla da se pomiri sa objašnjenjem da je sve bila „loša sreća“, pogotovo jer je vodila zdrav život.

Počela je da istražuje moguće uzroke i odlučila da testira kuću na buđ. Prvi rezultati bili su uredni, ali sumnja je ostala. Kada je rastavila aparat za led u kuhinji, doživjela je šok, unutrašnjost je bila potpuno prekrivena buđi.

„Svaki dan sam pila vodu sa ledom iz tog aparata, a da nisam imala pojma“, rekla je.

Laboratorijske analize pokazale su da ima povišen nivo ohrotoksina A , mikotoksine koje proizvode zelene i plave buđi, a koji mogu da oštete bubrege. Šejin vjeruje da je buđ bila uzrok i brojnih drugih simptoma koje je imala: paničnih napada, moždane magle, problema sa jednjakom, GERB-a, opadanja kose, helikobakterije…

Nakon što je izbacila aparat iz kuće, kaže da joj se zdravlje značajno popravilo, pišpe Najžena.

„Kada se ukloni izvor izloženosti, telo zna kako da se izleči. Znala sam da ne griješim i nisam odustala. Osjećam da sam pobijedila. Dobro sam.“

Podijeli:

Tagovi:

rak

bubreg

simptomi

liječenje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Јетра има сопствени биолошки сат: Како да ускладите оброке и сан

Zdravlje

Jetra ima sopstveni biološki sat: Kako da uskladite obroke i san

2 h

0
Ускоро велике измјене у супермаркетима: Купци ће морати сами да се снађу

Ekonomija

Uskoro velike izmjene u supermarketima: Kupci će morati sami da se snađu

2 h

0
Како најлакше уклонити непријатан мирис из обуће?

Savjeti

Kako najlakše ukloniti neprijatan miris iz obuće?

2 h

0
Данас достављање изборног материјала за поновљене изборе

Republika Srpska

Danas dostavljanje izbornog materijala za ponovljene izbore

2 h

0

Više iz rubrike

Јетра има сопствени биолошки сат: Како да ускладите оброке и сан

Zdravlje

Jetra ima sopstveni biološki sat: Kako da uskladite obroke i san

2 h

0
bolest, zaraza, bolnica

Zdravlje

SZO otkriva: Trećina slučajeva raka može biti spriječena, evo na koji način

2 h

0
Ноге масажа депилација

Zdravlje

Oticanje nogu nije bezazleno: Može ukazivati na ozbiljne zdravstvene probleme

4 h

0
Таблете лијекови

Zdravlje

Građani BiH najviše novca ostavljaju za ove lijekove

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

56

Uspješno završena naprednu obuku za obezbjeđenje štićenih ličnosti

13

52

Minić: Dao sam nalog ministru da istraži priče o kupovini glasova

13

50

Igokea protiv Krke za Top-8 Aba lige

13

45

Vrijeme ključan faktor za uspješnu borbu protiv karcinoma

13

44

Misteriozno (samo)ubistvo Josipa Krakića: Istraga nije okončana, svjedoci saslušani

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner