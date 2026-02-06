Doktori su joj govorili da umišlja, onda je stigla jeziva dijagnoza

Šejin Silva, 38-godišnja vlasnica butika i majka dvoje djece, godinama je trpjela ozbiljne zdravstvene tegobe – ali su je ljekari uporno uvjeravali da nema razloga za brigu. Tek nakon što ju je osam doktora vratilo kući, saznala je istinu - rak bubrega.

U februaru 2022. godine Šejin se sa porodicom uselila u novi dom u Oklahomi i bila presrećna. Međutim, samo nekoliko mjeseci kasnije počeli su problemi – jaka gorušica, kašalj, učestalo povraćanje. Do novembra 2023. pojavila se i čudna bol u nogama.

„Nije bila oštra, više kao tup pritisak koji nikada nije nestajao. Nije bila neizdrživa, ali je stalno bila tu, tihi, uporni podsetnik da nešto nije u redu“, napisala je na Instagramu.

Obraćala se ljekarima, ali bez uspjeha.

„Posjetila sam osam ili devet doktora. Većina je tvrdila da su u pitanju gasovi, istegnuće mišića ili anksioznost. Ali ja sam stalno ponavljala, ovo nije normalno. Nije normalno da vas nešto boli 24 sata dnevno“, rekla je. „Iako su mi svi govorili da umišljam, nisam odustajala od odgovora.“

Tek u oktobru 2024. godine naišla je na ljekara koji je njene tegobe shvatio ozbiljno i poslao je na magnetnu rezonancu i skener. Snimci su pokazali tumor na lijevom bubregu u prvom stadijumu, najčešći tip ove bolesti.

„Bila sam slomljena. Imam dva mala sina i jedino o čemu sam mogla da mislim bilo je da ću umrijeti“, ispričala je kasnije. „Nedjeljama sam samo plakala, ali sam onda shvatila da moram da se saberem i počela sam da istražujem.“

U aprilu 2025. operisana je i tumor je uspješno uklonjen. Pošto je bolest otkrivena na vrijeme, bila je izliječena. Ipak, Šejin nije mogla da se pomiri sa objašnjenjem da je sve bila „loša sreća“, pogotovo jer je vodila zdrav život.

Počela je da istražuje moguće uzroke i odlučila da testira kuću na buđ. Prvi rezultati bili su uredni, ali sumnja je ostala. Kada je rastavila aparat za led u kuhinji, doživjela je šok, unutrašnjost je bila potpuno prekrivena buđi.

„Svaki dan sam pila vodu sa ledom iz tog aparata, a da nisam imala pojma“, rekla je.

Laboratorijske analize pokazale su da ima povišen nivo ohrotoksina A , mikotoksine koje proizvode zelene i plave buđi, a koji mogu da oštete bubrege. Šejin vjeruje da je buđ bila uzrok i brojnih drugih simptoma koje je imala: paničnih napada, moždane magle, problema sa jednjakom, GERB-a, opadanja kose, helikobakterije…

Nakon što je izbacila aparat iz kuće, kaže da joj se zdravlje značajno popravilo, pišpe Najžena.

„Kada se ukloni izvor izloženosti, telo zna kako da se izleči. Znala sam da ne griješim i nisam odustala. Osjećam da sam pobijedila. Dobro sam.“