Uskoro velike izmjene u supermarketima: Kupci će morati sami da se snađu

06.02.2026

11:23

Ускоро велике измјене у супермаркетима: Купци ће морати сами да се снађу
Foto: Pixabay / igorovsyannykov

Odjeljenje za voće i povrće uskoro će dobiti novi izgled, ugostiteljski objekti moraće da se odreknu plastike, a u hotelskim kupatilima više neće biti malih pakovanja šampona i gela za tuširanje.

Nova evropska Uredba o ambalaži i ambalažnom otpadu (PPWR) počinje da važi 11. februara 2025. godine. Iako su određene odredbe već stupile na snagu, najvažnije zabrane postaće obavezne nakon isteka prelaznog perioda, odnosno od 1. januara 2030. godine.

Cilj ove uredbe jeste značajno smanjenje količine otpada i postepeno ukidanje jednokratne plastike u svakodnevnoj upotrebi, što će imati veliki uticaj na ambalažu proizvoda u supermarketima.

Promjene u odjeljenju za voće i povrće

Zbog novih pravila, odeljenje za voće i povrće izgledaće drugačije nego do sada. Krastavci, paprike, paradajz i salate uglavnom će morati da se prodaju bez ambalaže, dok će potrošači biti u obavezi da koriste sopstvene mrežice ili papirne kese, piše Feniks magazin.

Ipak, organski proizvodi moći će i dalje da se pakuju u plastiku, ali samo ako trgovci mogu da dokažu da ih na drugi način nije moguće razlikovati od konvencionalnih proizvoda.

Tanke plastične kese nestaju do 2030.

Providne, tanke kese koje se koriste na odjeljenju za voće i povrće biće uglavnom ukinute do 2030. godine. Izuzeci će biti dozvoljeni isključivo iz higijenskih razloga, kao što je pakovanje svježeg mesa.

Kao zamjena, potrošačima se nude višekratne mrežice od pamuka ili poliestera, koje mogu da se koriste godinama. Dugoročno gledano, one su i finansijski isplative, jer je voće koje se prodaje na mjeru često povoljnije.

Na odjeljenju sa pićima biće zabranjena plastična folija koja povezuje pakovanja vode, sokova ili piva. Proizvođači će morati da koriste kartonske nosače ili da prodaju flaše pojedinačno. S obzirom na to da je karton skuplji materijal, moguće je blago povećanje cijena ovih pakovanja.

Kafa i ugostiteljstvo bez plastike

Kafa koja se služi u kafićima više neće biti dostupna u jednokratnim plastičnim čašama. Ugostiteljski objekti biće obavezni da piće služe u porcelanskim šoljama ili staklenim čašama. Isto pravilo važi i za jednokratni pribor i posuđe u kantinama i brzim zalogajnicama.

Kada je riječ o kafi za ponijeti, jednokratna ambalaža i dalje će biti dozvoljena, ali se preporučuje upotreba sopstvenih termo šolja.

Od 2030. godine biće zabranjena i mala pojedinačna pakovanja kečapa, majoneza, šećera i soli u restoranima. Umjesto toga, ugostitelji će morati da koriste dispenzere. Izuzetak će važiti za bolnice i domove za stare zbog posebnih higijenskih zahtjeva.

Promjene se odnose i na hotele, male bočice šampona i gela za tuširanje više neće biti dozvoljene. Hoteli će morati da uvedu veća pakovanja ili zidne dozatore, prenosi Kurir.

