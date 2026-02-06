Logo
Vašington post otpustio trećinu zaposlenih

Izvor:

Sputnjik

06.02.2026

08:18

Komentari:

0
Foto: Unsplash

List „Vašington post“ otpustio je trećinu zaposlenih i ukinuo sportsku rubriku, književni dodatak i više dopisničkih mjesta u inostranstvu, u okviru opsežnih mjera smanjenja troškova koje su pogodile gotovo sva odjeljenja redakcije.

Prema navodima iz redakcije, otpušteni su svi dopisnici i urednici lista sa Bliskog istoka, kao i brojni novinari koji su izvještavali sa ratnih i kriznih područja.

Izvršni urednik lista Met Mari rekao je da su otpuštanja „bolna“, ali neophodna kako bi se kompanija prilagodila promjenama u tehnologiji i navikama publike, i postavila poslovanje na održivije temelje.

On je zaposlenima poručio da list ne može „da bude sve svima“ i najavio je fokus na oblasti poput politike, nacionalnih pitanja i bezbjednosti.

Odluke su saopštene na onlajn sastanku cijele kompanije, nakon čega su zaposleni počeli da dobijaju obavještenja o tome da li im je radno mjesto ukinuto.

Iako su se spekulacije o otpuštanjima pojavljivale nedjeljama ranije, razmjere smanjenja broja zaposlenih izazvale su šok u redakciji, prenosi AP.

магла бањалука

Društvo

Upozorenje vozačima: Gusta magla smanjuje vidljivost

Bivša kolumnistkinja „Vašington posta“ i profesorka novinarstva na Univerzitetu Kolumbija Margaret Salivan ocijenila je da je riječ o poražavajućim vijestima za novinarstvo u SAD i svijetu, ističući istorijski značaj lista u izvještavanju o vijestima, sportu i kulturi.

Nekadašnji glavni urednik lista Martin Baron kritikovao je vlasnika „Vašington posta“, milijardera Džefa Bezosa, nazvavši aktuelna dešavanja „studijom slučaja gotovo trenutnog, samonanetog uništenja brenda“.

Bivša predsjednica Predstavničkog doma SAD Nensi Pelosi ocijenila je da su otpuštanja dio šireg trenda u kojem korporativne odluke slabe redakcije i, posredno, demokratske institucije.

Bezos se povodom otpuštanja nije oglasio.

„Vašington post“, kao privatna kompanija, ne objavljuje podatke o broju pretplatnika, zaposlenih niti finansijske rezultate, ali se procjenjuje da ima oko dva miliona pretplatnika.

Vijesti o otkazima u ovom američkom listu izazvale su brojne reakcije u novinarskoj zajednici.

Rezovi u „Vašington postu“ uslijedili su u trenutku kada njegov dugogodišnji konkurent, „Njujork tajms“, bilježi rast pretplate i zaposlenosti, dijelom zahvaljujući ulaganjima u digitalne proizvode i prateće servise.

Istog dana, list „Atlanta Journal-Constitution“ saopštio je da smanjuje broj zaposlenih za oko 15 odsto, nakon prelaska na isključivo digitalno izdanje krajem prošle godine, prenosi Sputnjik.

