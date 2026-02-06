Dvoje mrtvih u sudaru kamiona i automobila: Dijete prevezeno u bolnicu

Na magistralnom putu kod Vreoca danas se dogodila teška saobraćajna nesreća i prema prvim informacija ima stradalih i teško povrijeđenih, sazanaje "Telegraf.rs".

Nezgoda se dogodila jutros oko 7 sati.

U direktnom sudaru putničkog vozila i teretnog kamiona, prema prvim informacijama, život su izgubile dvije osobe, dok je povrijeđeno dijete hitno prevezeno u bolnicu i jedan žena. Oni su u teškom stanju.

Uzrok nesreće biće poznat nakon završetka istrage i tehničkog pregleda vozila, ali se pretpostavlja da su klizav kolovoz ili neprilagođena brzina doprinijeli ovoj tragediji. Saobraćaj je u prekidu.

