Dvoje mrtvih u sudaru kamiona i automobila: Dijete prevezeno u bolnicu

Izvor:
Telegraf
06.02.2026
08:18
Komentari:0
Na magistralnom putu kod Vreoca danas se dogodila teška saobraćajna nesreća i prema prvim informacija ima stradalih i teško povrijeđenih, sazanaje "Telegraf.rs".
Nezgoda se dogodila jutros oko 7 sati.
Društvo
Upozorenje vozačima: Gusta magla smanjuje vidljivost
U direktnom sudaru putničkog vozila i teretnog kamiona, prema prvim informacijama, život su izgubile dvije osobe, dok je povrijeđeno dijete hitno prevezeno u bolnicu i jedan žena. Oni su u teškom stanju.
Uzrok nesreće biće poznat nakon završetka istrage i tehničkog pregleda vozila, ali se pretpostavlja da su klizav kolovoz ili neprilagođena brzina doprinijeli ovoj tragediji. Saobraćaj je u prekidu.
Hronika
11 h0
Hronika
12 h0
Hronika
16 h0
Hronika
17 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu