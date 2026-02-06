Logo
Large banner

Dvoje mrtvih u sudaru kamiona i automobila: Dijete prevezeno u bolnicu

Izvor:

Telegraf

06.02.2026

08:18

Komentari:

0
Двоје мртвих у судару камиона и аутомобила: Дијете превезено у болницу
Foto: Tanjug

Na magistralnom putu kod Vreoca danas se dogodila teška saobraćajna nesreća i prema prvim informacija ima stradalih i teško povrijeđenih, sazanaje "Telegraf.rs".

Nezgoda se dogodila jutros oko 7 sati.

магла бањалука

Društvo

Upozorenje vozačima: Gusta magla smanjuje vidljivost

U direktnom sudaru putničkog vozila i teretnog kamiona, prema prvim informacijama, život su izgubile dvije osobe, dok je povrijeđeno dijete hitno prevezeno u bolnicu i jedan žena. Oni su u teškom stanju.

Uzrok nesreće biće poznat nakon završetka istrage i tehničkog pregleda vozila, ali se pretpostavlja da su klizav kolovoz ili neprilagođena brzina doprinijeli ovoj tragediji. Saobraćaj je u prekidu.

(Telegraf.rs)

Podijeli:

Tag:

Saobraćajna nesreća

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Марко Рубио поднио оставку

Svijet

Marko Rubio podnio ostavku

2 h

0
Хаос у Њемачкој: Летови потпуно обустављени

Svijet

Haos u Njemačkoj: Letovi potpuno obustavljeni

2 h

0
Петак доноси преокрете: Један знак добија поруку која све мијења

Zanimljivosti

Petak donosi preokrete: Jedan znak dobija poruku koja sve mijenja

2 h

0
Руска ПВО током ноћи оборила 38 украјинских дронова

Svijet

Ruska PVO tokom noći oborila 38 ukrajinskih dronova

2 h

0

Više iz rubrike

Повријеђен отац и три кћерке: Тешка несрећа код Теслића

Hronika

Povrijeđen otac i tri kćerke: Teška nesreća kod Teslića

11 h

0
Нападнут Војко Сајловић, огласила се полиција и начелник Пелагићева

Hronika

Napadnut Vojko Sajlović, oglasila se policija i načelnik Pelagićeva

12 h

0
Јосип Кракић

Hronika

Misterija (samo)ubistva mladića kod Banjaluke: Roditelji tvrde da im je sin ubijen

16 h

0
Кравица пропјевао на саслушању: Банда пријетила власницима локала, тражили огроман новац за "заштиту"

Hronika

Kravica propjevao na saslušanju: Banda prijetila vlasnicima lokala, tražili ogroman novac za "zaštitu"

17 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

53

Pronađeno tijelo žene, sumnja se na najgore

09

53

Ovo radimo svi, ali rijetko priznajemo

09

43

Jutjub uvodi novu korisnu funkciju

09

31

Haris ignoriše pjevačicu zbog nove djevojke: Sve je bilo idealno, samo je nestao

09

26

Evo kako da prepoznate pravo maslinovo ulje

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner