Marko Rubio podnio ostavku

Izvor:

Tanjug

06.02.2026

08:00

Марко Рубио поднио оставку
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Marko Rubio podnio je ostavku na mjesto vršioca dužnosti šefa Nacionalnog arhiva SAD, saopštila je Nacionalna uprava za arhive i evidenciju (NARA).

On se povukao sa funkcije u skladu sa Zakonom o reformi federalnih upražnjenih radnih mjesta, koji ograničava trajanje vršilaca dužnosti, a svoja ovlašćenja u Nacionalnom arhivu delegirao je Džejmsu Bajronu, višem savjetniku arhivara.

Авион

Svijet

Haos u Njemačkoj: Letovi potpuno obustavljeni

Nacionalni arhivista je odgovoran za nadzor vladinih evidencija i rukovođenje Nacionalnim arhivom, agencijom koju je američki predsjednik Donald Tramp kritikovao zbog rukovanja povjerljivim dokumentima 2022. godine, prenio je Rojters.

Rubio je imenovan za vršioca dužnosti šefa arhiva nakon što je Tramp otpustio tadašnju arhivistkinju Kolin Šogan.

хороскоп

Zanimljivosti

Petak donosi preokrete: Jedan znak dobija poruku koja sve mijenja

Nacionalni arhiv ranije je tražio dokumenta koja su uklonjena iz Bijele kuće tokom Trampovog prvog mandata, što je dovelo do racije FBI-a na imanju Mar-a-Lago 2022. godine.

