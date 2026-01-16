Logo
Breskvica u kući zatekla haos, sve objavila na društvenim mrežama

16.01.2026

Бресквица у кући затекла хаос, све објавила на друштвеним мрежама

Anđela Ignjatović Breskvica je jedna od najljepših i najatraktivnijih pjevačica mlađe generacije koja uspješno gradi svoju karijeru.

Njeni nastupi popunjeni su i izazivaju veliku pažnju, isto kao i njene objave na društvenim mrežama.

Jedna od njih je i ova od jutros, pošto je Breskvica podelila urnebesnu sliku svojih ljubimaca "pročitavši" između redova njihove misli.

Pjevačica se našalila sa svojim pratiocima te je otkrila da su joj ljubimci napravili haos dok je spavala.

Na svom storiju Breskvica je objavila sliku svojih ljubimaca koji je pokunjeno gledaju dok je u opisu napisala:

- Dobro jutro. U dnevnoj te čeka haos da počistiš, što smo preko noći napravili.

Ovo je prilično nasmijalo njene pratioce a pjevačica je dokazala koliko je opuštena čak i u slučajevima kada bi ljubimci drugoga izbacili "iz takta".

Umjesto toga, ona je nonšalantno prihvatila situaciju, a prije svega se obradovala ljubimcima kojih joj je puna kuća.

U jednom momentu, s obzirom na to da udomljava pse, Breskvica je u svom domu imala više od 15 pasa!

