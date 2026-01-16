Drogiran i pijan ukrao dostavno vozilo, napravio haos

Novosadska policija uhapsila je muškarca čiji su inicijali A.A. (43) nakon što je pod dejstvom alkohola i droge ukrao dostavno vozilo i u bijegu od policije povrijedio jednog policajca i oštetio nekoliko parkiranih automobila.

Uhapšeni je osumnjičen za krivična djela teška krađa i ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti, zbog čega mu je određeno zadržavanje od 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužiocu, saopšteno je iz Policijske uprave Novi Sad.

Sumnja se da je A.A. u naselju Detelinara ukrao dostavno vozilo, koje je bilo ostavljeno sa ključem u kontakt-bravi, potom je pokušao da pobjegne od policije, a prilikom intervencije jedan policajac je povrijeđen.

U saopštenju je navedeno da je dok je bježao - oštetio i nekoliko automobila, ali je uhapšen na uglu ulica Rumenačka i Kornelija Stankovića.

Nakon hapšenja utvrđeno je da je bio pijan i pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.