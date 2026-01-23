Hrvata zatrpale tone kukuruza

Hrvatski vozač kamiona J.K. (30), poginuo je u srijedu, 21. januara, u teškoj nesreći na radu u Italiji.

Radio je u kompaniji za preradu i sušenje žitarica u Doveri, a prema prvim izvještajima, njega su poklopile tone kukuruza koje su se nalazile unutar silosa.

Ova nesreća se dogodila oko 14.30 časova, a prije toga, udarila su ga zadnja vrata dok je istovarao teret, piše "Milano Today".

Kako navodi ovaj portal, riječ je o tehničkom kvaru u sistemu otvaranja koji je uzrokovao ispadanje tereta.

Karabinjeri uključeni u istragu

Regionalna agencija za hitne slučajeve (AREU) poslala je na mjesto događaja tri tima za hitne intervencije, uključujući medicinski automobil, vozilo hitne pomoći i helikopter.

Unesrećenog su prevezli helikopterom hitne pomoći u bolnicu Papa Đovani XXIII u Bergamu, gd‌je je istog poslijepodneva preminuo.

Osim medicinskog osoblja, u seosku kuću stigli su i karabinjeri iz Kreme kako bi proveli istragu, prenose Nezavisne.